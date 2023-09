Se o barril de Brent chegar aos 150 USD nos próximos dois anos, não será nada que não tivesse sido previsto e as bases para essa escalada que, a suceder, será recorde histórico sem paralelo, estão mesmo à frente dos nossos olhos: um défice de oferta num mercado com crescente fome de energias fósseis.

A aposta vem da norte-americana JPMorgan, o maior banco dos EUA e uma das maiores casas financeiras do mundo, cujo chefe do departamento EMEA (Europa, Médio Oriente e África) Christyan Malek, diz, em tom de alerta e aviso, que os recentes e robustos movimentos em ascensão dos mercados podem continuar até aos 150 USD no início de 2026.

Sendo certo que alguns analistas apontam há anos para subidas estratosféricas no sector petrolífero antes que a transição energética dilua esse potencial com o advento dramático das alterações climáticas, sem que tal se venha sequer a aproximar do "adivinhado", é igualmente verdade que esses prognósticos assentam em dados do presente que são confirmados pelos gráficos dos mercados.

Até porque estes analistas, por norma, estão integrados em grupos económicos que ganham fortunas com essas perspectivas optimistas, estas projecções são, por norma, pouco levadas em conta no médio prazo, mas ajudam a consolidar o presente naquilo que são os seus indicadores visíveis.

E isso sucede precisamente neste caso, onde as perspectivas optimistas podem ser exageradas mas não são excluídas de suporte nos dados do presente, onde aos cortes na produção da OPEP+, cerca de 3.6 mbpd, se somam os mais de 1,3 mbpd assumidos lateralmente pela Arábia Saudita e a Rússia, os dois maiores parceiros do "cartel".

Este enxugamento do mercado tem sido a garantia dos preços elevados há meses, com um "plus" de confirmação que é o facto de as medidas destes produtores/exportadores que dominam 50% da produção mundial de mais de 102 mbpd, estarem a ser fortemente combatidas pelas grandes economias ocidentais, como os EUA que, inclusive, injectou centenas de milhões de barris das suas reservas estratégicas para diluir a atrição gerada pelas decisões do "cartel".

E é face a este cenário que o responsável do JP Morgan defende, em declarações à Bloomberg, citado pelo OIlPrice, que o melhor é "colocar o cinto de segurança bem apertado" porque o mundo está a entrar num "super ciclo de extrema volatilidade".

Além da redução da produção na OPEP+, este analista coloca ainda em cima da mesa como suporte para esses tempos de grande turbulência a drástica redução do investimento na produção, desde a exploração efectiva à pesquisa.

E, como tem sido sobejamente abordado nos media da especialidade, o défice de investimento no "upstream" é resultado da dúvida que se mantém como uma nuvem carregada sobre todo o sector, que se debate com a certeza de que a transição energética vai transformar o mundo dos hidrocarbonetos como o conhecemos hoje e a incerteza sobre quando deixar de investir na pesquisa e produção, porque se trata de uma decisão que envolve biliões de dólares.

Porém, para o curto, e até médio prazo, é já claro que a procura por energia fóssil vai crescer, pelo menos até 2030, como tanto a Agência Internacional de Energia como a OPEP+ ou até bancos como a Goldman Sachs ou o JPMorgan, têm defendido sem titubear.

O que, do ponto de vista dos produtores que dependem mais deste sector, como é o caso de Angola, não deixa de ser uma boa notícia, sendo mesmo muito boa para o Governo angolano que tem como instrumento-base de trabalho financeiro um OGE elaborado com o preço médio por barril de 75 USD.

Ora, neste segunda-feira, 25, perto das 10:30, hora de Luanda, o barril de Brent estava a valer 93,75 USD, mais 0,50% que no fecho de sexta-feira, mantendo uma sólida presença acima da fasquia dos 90 USD há quase um mês.

Como olha Luanda para este cenário?

Para o Governo angolano, a questão mais relevante não é que a quebra na produção dos últimos anos está a retirar uma boa parte do potencial desta valorização do barril de Brent nas últimas semanas, a questão essencial é: o que seria de Angola com uma quebra de produção e uma repentina perda no valor do barril de igual monta face aos problemas que enfrenta?

Sendo verdade que a quebra na produção é superior aos ganhos da recente valorização, e basta fazer estas contas com menos cerca de 700 mil barris face a valores de há pouco mais de uma década, os actuais 93,75 USD são um balsamo para os ardores gerados pela perda de vigor acelerada do Kwanza e a inflação galopante que o país vive, além da aparente complexidade na diversificação da economia.

No recente documento onde a AIE antecipa o seu Outlook anual, previsto para ser conhecido em Outubro, é dito preto no branco que os cortes na OPEP+ (3,6 mbpd), a que acrescem os feitos de motu proprio pela Arábia Saudita (1 mbpd) e pela Rússia (300 mil bpd), agora prolongados para Dezembro, vão gerar um desequilíbrio nos mercados a favor da escassez face à procura.

O problema pode ainda ser mais severo se estes dois produtores colocados entre os três maiores do mundo e os dois maiores exportadores do planeta optarem, optarem em Dezembro por alongar esta estratégia para o 1º trimestre de 2024.

Caso não o façam, os mercados tenderão para o equilíbrio, mas até que os stocks das maiores economias sejam repostos, muito petróleo passará pelos oleodutos.

Contas nacionais

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, esta consolidação dos preços do Brent acima dos 93 USD é uma excelente notícia, porque permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e gera superavit face ao valor de 75 USD por barril com que foi elaborado o OGE 2023.

Se continuar assim por muito tempo, as consequências podem ser bastante positivas porque o sector petrolífero continuará a gerar superavit que serve ao Governo para investir além do básico. E os riscos de subfinanciamento do Estado face aos compromissos assumidos no OGE, podem ser reduzidos, devido ao papel insubstituível, para já, das receitas petrolíferas no PIB.

O petróleo representa hoje, ainda, mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.