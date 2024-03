Com as eleições Presidenciais a aproximarem-se, o Presidente dos EUA, Joe Biden, que sabe muito bem, tal como Bill Clinton, que, no fim, o que interessa "é a economia, estúpido!", e com o petróleo a estes valores essa, a economia, ressente-se perigosamente.

Sendo as eleições a 05 de Novembro, até lá, os norte-americanos têm uma longa Primavera e um extenso Verão pelo meio antes de escolherem entre Biden e o antigo Presidente Donald Trump, que, segundo as sondagens, é, de longe, o favorito.

E os norte-americanos definem o seu voto, mais que em tudo o resto, quando vão abastecer as suas gulosas máquinas de grande cilindrada, especialmente nestas épocas balneares, deslocando-se pelo país de carro.

O que Biden quer, para aumentar as suas probabilidades de eleição, é que os eleitores não fiquem chateados quando vão abastecer os seus carros, sendo de atender ao facto de que os 10 modelos mais vendidos são todos de grande cilindrada e gigantesco consumo.

Para isso, apesar de ser o maior produtor de crude do mundo, sendo uma vincada economia de mercado, o que conta é o preço do crude e dos combustíveis refinados no mercado, e a única forma de baixar o preço da gasolina é fazer baixar o barril internacionalmente.

Ou consegue manipular os produtores, como antigamente era costume com a Arábia Saudita, e que hoje é mais difícil devido à aproximação de Riade a Moscovo, ou através da mudança dos factores que a montante fazem os preços subir ou influenciando os gráficos da oferta e da procura através da injecção de parte das suas reservas estratégicas no circuito.

Ora, nos últimos anos, Biden tem optado por despejar parte dos seus stocks estratégico - mais de 700 milhões de barris - no mercado, mas o resultado foi sempre passageiro e altamente custoso.

Sem espaço de manobra para influenciar a OPEP+, liderada pela Rússia e pela Arábia Saudita, agora do outro lado da barricada geoestratégica, Joe Biden está a tentar controlar os valores dos combustíveis nos EUA alterando os factores predominantes para isso na nascente.

E é aqui que aparece o "impensável" em Washington, que foi, segundo o Financial Times, mandar os ucranianos deixarem de atacar as refinarias russas, como tem feito nas duas últimas semanas, levando os russos a tirar milhares de barris de circulação, empurrando os preços do petróleo para cima.

Sendo um aliado de primeira linha, embora claramente a sair desse incómodo estatuto de forma acelerada (ver aqui), esta exigência dos EUA a Kiev é contrária ao esperado, porque, na verdade, a Administração Biden está a ajudar indirectamente Moscovo e a prejudicar o seu aliado.

O facto é que os ataques às cerca de 10 refinarias russas, entre estas as cinco maiores do país, levaram à redução de perto de 10% da capacidade russa de refinação, baixando a oferta de combustíveis, aumentando, como sempre sucede, os preços, tendo sido isso que levou o Brent aos 88 USD na semana passada.

Facto é que esses ataques terminaram e os preços do barril de Brent, mas também no WTI, em Nova Iorque, iniciaram um processo de correcção em baixa, ligeiro, estando hoje, sexta-feira, 22, a valer, perto das 12:00, hora de Luada, 85,90 USD, tendo a essa mês hora voltado ao verde, perto de 0,2%.

A somar a esta pressão sobre Kiev, os EUA estão igualmente a batalhar com os seus pesos-pesados na procura de um cessar-fogo em Gaza, com o secretário de Estado Blinken no Médio Oriente pela 5ª vez, mas o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyhau está a mostrar-se um obstáculo mais difícil de ultrapassar que Volodymyr Zelensky.

Entretanto, perante esta montanha de adrenalina que caiu sobre os mercados durante as últimas horas, quando o barril de Brent seguia, rotineiro, como previsto, (ver aqui) para os 90 USD and beyond, em Angola, o Governo de João Lourenço e a sua equipa económica vão sorrindo com os actuais quase 86 USD.

E as contas são simples de fazer

Apesar de ter abandonado a OPEP recentemente, Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 86 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.