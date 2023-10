O Instituto Americano dos Petróleos (API, na sigla em inglês), anunciou uma descida importante no inventário das reservas dos Estados Unidos, o que, normalmente, levaria a uma subida no valor da matéria-prima, mas não desta vez...

... porque, a puxar para baixo estão duas poderosas âncoras, a expectável contenção do conflito no Médio Oriente à Faixa de Gaza, aliviando o stresse gerado até aqui pela ameaça de alastramento da guerra aos países vizinhos, numa região que responde por mais de 40% da produção mundial...

... e também porque os dados referentes à economia mundial estão baralhados com a turbulência na China, onde, apesar de uma melhoria na produção para exportação, questões por resolver no imobiliário, continuam a ameaçar a estabilidade do gigante asiático...

... e do ocidente, da Europa e dos EUA, as notícias que chegam não são melhores. Alemanha, o motor da União Europeia, está em perda acelerada e em risco de recessão, principalmente por causa da guerra na Ucrânia, que encareceu as compras gigantescas de energia que a sua indústria exige, no Reino Unido é a inflação que esmaga e nos EUA são as altas taxas de juro o fantasma na sala.

No entanto, os números hoje, quarta-feira, 25, libertados pelo API, apontam para um ligeiro optimismo, porque, como é sobejamente sabido, com um crescente aumento do consumo de crude, emergem dados de melhoria na economia, o que é especialmente relevante tratando-se dos EUA, a maior economia do mundo e o maior consumidor de energia planetário.

Com isto, depois de uma queda acentuada entre 19 e 24 de Outubro, período de tempo em que o barril de Brent, a principal referência para as ramas exportadas por Angola, passou de quase 93,5 USD para pouco mais de 87 USD, pelas mesmas razões sublinhadas pelos analistas, hoje assiste-se a uma ligeira recuperação, pouco mais de apenas 0,12%, para os 88,14 USD, perto das 11:30, hora de Luanda,

O que é pouco mais que nada, embora esteja igualmente em cima da mesa a possibilidade, real e não imaginária, como muitas vezes sucede no que faz mexer o sector petrolífero, devido à sua extrema sensibilidade, de tudo ficar de banda virada com um percalço no Médio Oriente.

Porque não é possível ignorar que o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irão, ameaçou directamente Israel de que abrirá uma nova frente intensiva de batalha no sul do Líbano se avançar a invasão terrestre a Gaza, como o deixa antever a gigantesca máquina de guerra montada na fronteira, com milhares de blindados e mais de 300 mil soldados prontos para a acção, que vem sendo dia após dia protelada pelo ministro da Defesa Yoav Gallant.

Para Angola, as contas são estas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, manter o Brent aos valores dos últimos meses, entre os 85 e os 95 USD, permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista e gera superavit relevante face ao valor de 75 USD por barril com que foi elaborado o OGE 2023.

O petróleo representa hoje mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de manter a produção nacional acima de 1,1 mbpd com os campos "Ndola Sul", "Agogo Fuel ou os projectos "Begónia", "Cameia" e "Golfinho", gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.