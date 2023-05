Por detrás da fragilidade do crude nos mercados está, ainda, o receio de uma recessão nos Estados Unidos e mais uma subida das taxas de juro pela Reserva Federal, que tem sido a ferramenta principal para conter a inflação que é a razão cimeira para a ameaça de recessão na maior economia do mundo e maior consumidor planetário da matéria-prima.

Já em Angola, a produção mantem-se em queda há largos anos, pelo menos desde 2014, e por detrás desta desvitalização da indústria petrolífera nacional está o desinvestimento das multinacionais a operar no país, seja na pesquisa por novas reservas, seja na manutenção da infra-estrutura.

Dados recentes da Oxford Economics apontam para uma quebra de 1,2%, para 1,13 milhões de barris diários devido às dificuldades operacionais, o que vai reflectir-se no crescimento económico para 2,3% este ano.

"Devido aos trabalhos de manutenção no poço Dalia, projectamos que a produção de petróleo caia 1,2%, para 1,13 milhões de barris por dia em 2023, e antecipamos uma queda de quase 13,7% do preço médio do barril de petróleo, para 86,9 dólares", escrevem, citados pela Lusa, os analistas num comentário à evolução da produção petrolífera de Angola, que em Março registou o valor mais baixo em quase duas décadas.

A juntar-se a esta tempestade na frente mais relevante da economia angolana surge uma perda significativa no valor do barril, que estava esta segunda-feira, 01, perto das 10:00, hora a de Luanda, a valer 78,69 USD, menos 1,98 % que no fecho da anterior sessão.

Com este reposicionamento do barril abaixo dos 80 USD, que parece estar a consolidar-se nos últimos dias, semanas mesmo, Angola sofre um forte revês no seu foco de desenvolvimento e sustentabilidade porque o sector do petróleo ainda é fundamental para as contas nacionais.

A já referida recessão ao virar da esquina nos EUA e o impacto da esperada subida da taxa de juro pela FED para tentar esmagar a inflação, a que se juntam os dados magros da produção na China, estão a adensar ainda mais este cenário complexo para as contas angolanas.

E nem os cortes na produção de 1,16 milhões de barris por dia decididos pela OPEP+, que entram em vigor este mês, parecem estar a conseguir conter a depressão que está a abalroar os mercados.

As contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é, apesar de tudo, relativamente tranquilo.

Com o barril a valer pouco mais de 78 USD, o Governo angolano está, ainda assim, folgado no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década.

Por detrás desta, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.