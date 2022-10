A Agência Internacional de Energia (AIE) acaba de revelar o seu Outlook para a próxima década onde perspectiva que o consumo global de combustíveis fósseis vá atingir o seu pico neste período de tempo graças aos esforços globais para acelerar a transição para energias mais limpas e renováveis, mas é a queda do dólar que está a impulsionar o valor do barril nos mercados internacionais.

Na quarta-feira, o barril subiu mais de 3% graças a um pronunciado aumento da refinação de crude nos Estados Unidos e das suas exportações de energia e hoje, quinta-feira, 27, essa valorização está a ser mantida graças a dados ambíguos sobre a recessão que, afinal, poderá ser menos pronunciada nas economias ocidentais, desde logo na Europa ocidental e EUA.

No entanto, é a fragilização do dólar nestas últimas 72 horas que está a promover ganhos substanciais no sector petrolífero porque os países importadores precisam agora de menos quantidade das suas moedas nacionais para adquirir a divisa norte-americana - ainda é a moeda franca mundial neste negócio - para a aquisição da matéria-prima.

E é assim que o barril de Brent, que serve de referência principal para as ramas exportadas por Angola, estava hoje, perto das 12:00, hora de Luanda, a valer 96,06 USD, mais 0,43% que no fecho da anterior sessão, em resultado directo da desvalorização em mais de 1,2 por cento do USD face ao cabaz das principais moedas internacionais.

Há quase um mês que a moeda norte-americana estava a valer mais que o euro da União Europeia, observando igualmente valorizações face a outras moedas, como o Kwanza, que agora começam a ser corrigidas, havendo uma ligação directa com a política agressiva de aumento das taxas de juros da Reserva Federal dos EUA.

Curiosamente, estes ganhos do barril são uma "bomba" nas expectativas da Administração norte-americana que anseia por energia barata de forma a reduzir a inflação até 08 de Novembro, data das eleições intercalares para as duas camaras do Congresso, que estão em risco de mudar de mãos, com os Democratas de Joe Biden a perder as maiorias que têm no Senado e na Câmara dos Representantes.

E nem mesmo a libertação de 15 milhões de barris das gigantescas reservas dos EUA, acima de 700 milhões de barris, conseguiram esmagar os preços do crude nos mercados, contando para isso o gesto acintoso da OPEP+ que respondeu ao passo de Biden com uma redução na produção do cartel em 2 mbpd para Novembro, podendo voltar a mexer nos limites para Dezembro já na próxima reunião, que deverá ter lugar até 05 de Novembro.

Com a guerra na Ucrânia e as sanções pantagruélicas do ocidente à Rússia, um dos três maiores produtores de gás natural e petróleo do mundo, a par de sauditas e norte-americanos, em pano de fundo, a questão da transição energética, uma das formas dos europeus reduzirem a dependência da energia russa, pode vir a ser o factor decisivo neste negócio, que ainda é fundamental para a economia angolana.

Isto, porque o petróleo responde actualmente por 95% das exportações nacionais, perto de 35% do PIB e cera de 60% das receitas fiscais nacionais.