O barril de petróleo Brent está esta segunda-feira, 05, a sair do buraco para onde caiu nas últimas duas semanas com receio nos mercados internacionais de que os norte-americanos não conseguissem "sobreviver" a um "default" por desacordo entre a Administração e a oposição republicana sobre os limites da divida pública.

Depois de nos Estados Unidos da América, Governo e oposição terem chegado a acordo para aumentar o limite máximo da dívida pública, evitando o "default" da maior economia planetária, o que seria catastrófico, a OPEP+ não só prolongou para 2024 os cortes na produção, como o maior produtor/exportador do cartel juntou voluntariamente 1 milhão de barris por dia (mbpd) - a partir de 01 de Julho - a esses mesmos cortes de mais de 3 mbpd nos últimos dois anos.

E é neste contexto, especialmente depois de no fim-de-semana a OPEP+, organização de países produtores/exportadores de petróleo que desde 2017 junta a velha OPEP e novos membros encimados pela Rússia para manter os mercados equilibrados em matéria de preços, esteve reunida ao mais alto nível, como faz todos os meses, e decidiu, sem surpresa, estender o actual programa de cortes para 2024.

Além dessa extensão do programa de redução da produção do "cartel" responsável por cerca de metade da produção global diária, perto de 47 mbp de 102 mbpd, que soma os 1,6 mbpd já este ano aos 2 mbpd definidos em 2022, a Arábia Saudita surpreendeu os mercados ao anunciar que vai, de motu proprio, enxugar a sua própria produção em mais 1 mbpd, o que perfaz menos 4,66 mbpd no total.

Ficou ainda definido que a organização vai ainda somar 1,4 mbpd a partir do início de 2024 à subtracção total de barris que visa manter os mercados equilibrados em termos que os membros se sentem confortáveis, que é, embora oficiosamente, entre os 77 e os 80 USD mínimo.

E foi com esta sucessão de novidades que o barril de Brent, a referência principal para as exportações angolanas, disparou esta manhã de segunda-feira, 05, perto de 2%, para próximo dos 77,85 USD, acontecendo o mesmo do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, onde o WTI chegou quase aos 73 USD, subindo na mesma proporção.

Uma das novidades do encontro da OPEP+ é que alguns dos membros, com ênfase para os africanos, onde surge Angola, não estão a aproveitar as quotas que lhe foram distribuídas por problemas na produção, seja por causa do envelhecimento dos blocos e falta de manutenção e investimento reduzido na pesquisa, como sucede em Angola, ou problemas de danos infligidos na infra-estrutura, como na Nigéria.

De facto, os dois maiores produtores subsaarianos atravessam crises volumosas no sector petrolífero, que implicam forte redução na produção, sendo disso exemplo claro Angola, que já está pouco acima do 1 mbpd quando, ainda há uma década tinha como objectivo passar dos 1,8 mbpd para 1,9 mbpd.

Face a estes problemas sentidos pelos membros africanos do "cartel", outros, como os Emirados Árabes Unidos viram neste fim-de-semana subir a sua quota de produção em 200 mbpd, como vinham a exigir há muito, especialmente porque o gás natural tem observada uma acelerada perda de... "gás".

Este valor acrescido aos EAU saiu das quotas, principalmente, de Angola e Nigéria.

Contas nacionais

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este sobe desce dos mercados é melindroso mas se continuar na faixa dos 77 USD em relação ao Brent, é o menor dos males.

Com o barril a valer pouco mais de 77,8 USD, o Governo angolano mantém a folga no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

O país ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.