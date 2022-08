O barril de petróleo Brent, que nas duas últimas semanas, perdeu quase tudo aquilo que ganhara ao longo dos quase seis meses de guerra no leste europeu, está hoje com uma forte recuperação, com os analistas a admitirem um regresso à fasquia dos 100 USD.

Por detrás deste novo impulso no negócio do crude está o anúncio do Governo russo sobre uma interrupção total do oleoduto de Druzhba que atravessa a Ucrânia para fornecer a Europa ocidental.

Esta nota agora divulgada por Moscovo trouxe para a linha da frente, de novo, as preocupações dos mercados sobre um afunilamento da disponibilidade da matéria-prima nos mercados quando as grandes economias mundiais começam a dar sinais de recuperação, com realce para os dados da China, que apontam para um reforço das importações de crude.

De acordo com a estatal Transneft, a empresa russa que detém o monopólio deste tipo de transporte de crude na região, a interrupção partiu de uma imposição ucraniana porque as sanções ocidentais estão a impedir que Moscovo pague o uso do território ucraniano para a passagem do seu petróleo em direcção à Europa ocidental.

Segundo os especialistas, este oleoduto, em particular, não representa um sério problema, mas deixam em destaque a questão do permanente aperto que existe quanto à oferta, que há muitos meses se encontra dentro de uma banda muito estreita e pouco versátil para responder a problemas inesperados.

O Brent estava hoje, perto das 15:00, hora de Luanda, a valer 97,50 USD, mais 0,88% que no fecho de segunda-feira, sendo semelhante o desempenho do WTI de Nova Iorque, que, à mesma hora, estava a valer 91,71 USD, mais 1,06%, mas claramente a caminho de emergir à tona da fasquia dos 100 USD, como admitem os analistas, empurrado tanto por esta "advertência" como, especialmente, pelos dados positivos que chegam das maiores economias do mundo, a chinesa e a dos EUA.

Pela frente, os mercados têm, no entanto, ainda um risco prevalecente de recessão nos Estados Unidos e nas principais economias europeias, onde a inflação galga terreno e parece imparável, tal como o desemprego, que foram, de facto, as razões para a queda recorde verificada na passada sexta-feira, chegando o barril a valores de Fevereiro deste ano, antes do início da guerra na Ucrânia.

O sobe e desce nos mercados petrolíferos são importantes para Angola porque o País tem no petróleo perto de 95% do total das suas exportações, vale cerca de 35% do PIB e equivale a 60% das suas receitas fiscais.

Estes números garantem que o Executivo que vier no pós-eleições de 24 de Agosto a governar o País vai olhar com preocupação para os gráficos que medem a "temperatura" ao negócio global da matéria-prima.

Em pano de fundo para os dias "negros" da passada semana para o negócio do crude, estiveram os dados da economia global a mostrarem o enfraquecimento da procura, levando à queda no valor da principal matéria-prima de exportação em Angola, embora alguns analistas admitam que isso se deva à manipulação de dados por parte das potências económicas ocidentais que estão num acalorado processo de pressão sobre os países da OPEP+ para aumentarem a produção de forma a baixar os preços, sem sucesso.

Numa semana, segundo os sites da especialidade, o petróleo Brent caiu perto de 14%, um recorde desde Abril de 2020, momento em que a pandemia da Covid-19 caiu que nem uma bomba na economia global, enquanto no WTI o tombo foi de quase 10%.

Com os actuais números espelhados nos gráficos que medem o negócio do crude em todo o mundo, os ganhos avultados conseguidos pelos países exportadores claramente evaporaram, o que permite adivinhar que a OPEP+, na sua próxima reunião, possa alterar os planos, optando por uma recuperação da produção menos efusiva que aquilo que está previsto para Setembro.

As melhorias verificadas nas economias dos EUA e da China, os dois maiores consumidores do mundo, e a duas maiores economias do Planeta, podem vir a alterar este quadro negativo, mas, para já, países como Angola, cujas economias dependem fortemente das exportações de energia, vão enfrentar problemas.