As notícias dificilmente poderiam ser piores para Angola, com o barril de Brent, que serve de referência principal para as exportações nacionais, a confirmar uma forte tendência de perda, que se reflecte ruidosamente no descalabro da moeda nacional, com o Kwanza a bater pela primeira vez nos 900 por cada euro enquanto o dólar dos EUA já passou a barreira dos 820 Kz.

O barril de crude estava esta manhã de quarta-feira, a valer, perto das 09:30, hora de Luanda, 71,55 USD, embora pouco depois tenha recuperado ligeiramente para a casa dos 72 USD, sem, no entanto, deixar de consolidar a tendência de queda que mantém há mais de uma semana, com perdas ligeiras mas diárias.

O alívio que se sentiu escassas horas depois da abertura dos mercados deveu-se a uma inesperada descida dos stocks norte-americanos, o que sugere, segundo os analistas ouvidos pelas agências e sites da especialidade, uma "sólida procura" pela indústria refinadora da maior economia do mundo.

No entanto, este momentâneo alívio pode durar pouco porque tanto o Banco Central Europeu como a FED norte-americana já anunciaram que vão continuar a mexer em alta nas taxas de juro directoras, o que garante um prolongamento nas dificuldades da economia global, exponenciando o risco de recessão nalgumas das maiores e robustas economias mundiais, como a alemã e a norte-americana, já afogadas numa inflação histórica.

Esta perda continuada do Brent, que, segundo contas da Reuters, já perdeu 15% desde o início do ano, afecta sobremaneira as economias mais dependentes do sector petrolífero e Angola aparece no topo da lista, com claros sinais de crise, desde logo com uma inflação galopante e uma perda histórica da sua moeda nacional face ao dólar norte-americano e ao euro.

E nem as boas notícias divulgadas pela OPEP esta semana, de crescente procura nas próximas duas décadas, parece estar a conseguir alivia o sofrimento

Isto resulta directamente do facto de a economia angolana ser uma das mais dependentes das exportações petrolíferas do mundo, sendo estas responsáveis por 95% das exportações nacionais.

As cada vez mais complexas contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, esta consolidação dos preços do Brent abaixo dos 75 USD é um dado melindroso e começa a ser clara a ligação entre esta realidade e a crise severa de inflação e cambial que o país atravessa, onde, por exemplo, um euro nunca valeu tantos kwanzas como agora, mais de 900 (eram 886 na terça-feira) Kz e o dólar mais de 820 Kz (eram 810 há menos de 24 horas).

Se continuar assim por muito tempo, as consequências podem ser bastante negativas porque o sector petrolífero deixa de gerar o superavit que serve ao Governo para investir além do básico. E os riscos de subfinanciamento do Estado face aos compromissos assumidos no OGE, podem ser graves, devido ao papel insubstituível, para já, no PIB.

O petróleo representa hoje, ainda, mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.