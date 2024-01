Mesmo com as mais pesadas sanções de sempre aplicadas ao sector energético de um país, com o objectivo de enfraquecer as suas exportações de petróleo, bastou um ataque com sucesso dos ucranianos a um terminal de exportação de crude russo no Mar Báltico para o barril de Brent disparar quase três dólares.

Foi na segunda-feira que um drone ucraniano deixou em chamas os depósitos do terminal de exportação de crude russo de Novateks"s Ust-Luga, na costa do Mar Báltico, na região de São Petersburgo, ameaçando o fluxo normal para os mercados internacionais a partir deste ponto estratégico para as exportações da Rússia, que é, apesar das sanções norte-americanas e europeias, o 2º maior exportador do mundo e o 3º maior produtor global.

Este relativamente pequeno incidente numa das dezenas de áreas de saída do crude russo para o mundo veio demonstrar que as sanções, como Moscovo tem repetido à exaustão, não tiveram o impacto desejado na infra-estrutura produtiva e exportadora da Federação Russa, que redirigiu os seus Oleodutos e terminais para a Ásia, nomeadamente para a Índia e a China.

E isso fica claro com os mais de 2 USD que o barril ganhou logo após se saber deste ataque, passando em escassas horas, de 78 USD para mais de 80 USD, tendo começado a sessão desta terça-feira, 23, em Londres, a 80,14 USD, estabilizando muito perto dos 80 USD devido a indícios de que as medidas de Pequim para relançar a economia exportadora do gigante asiático não estão a funcionar como esperado e o consumo interno não está a compensar.

Perante este contexto, o barril de Brent, a referência principal para as ramas exportadas por Angola, estava esta manhã de terça-feira, 23, perto das 11:20, hora de Luanda, a valer 79,56 USD, menos 0,55% que no fecho da última sessão.

Apesar de os dados provenientes da China serem sempre muito "considerados" pelos mercados, estes estão a ser diluídos pela análise que está a ser feita à guerra na Ucrânia, onde despontam sinais de que russos e ucranianos podem estar a entrar numa fase de usar as infra-estruturas energéticas como alvos, cujas consequências são complexas de antecipar.

Mas também entre neste xadrez a situação no Médio Oriente, onde a aliança EUA/Reino Unido voltou a lançar os seus misseis e aviões de guerra contra as posições dos rebeldes Houthis, no Iémen, com o objectivo de enfraquecer a sua capacidade de atacar a navegação marítima no Mar Vermelho, de e para o Canal do Suez.

Os Houthis avançaram para ataques cirúrgicos a navios comerciais israelitas ou com ligação a Israel, em apoio à causa palestiniana, no contexto do conflito na Faixa de Gaza, levando Washington e Londres a organizar uma coligação naval alargada para erradicar esta ameaça estratégica no Estreita de Bab al-Mandab, que liga o Mar Arábico ao Mar Vermelho.

Apesar das centenas de misseis e bombardeamentos às posições Houthis, este grupo apoiado pelo Irão não perdeu a sua capacidade de atacar os navios que atravessam esta região, e ameaçam continuar a fazê-lo apesar das acções punitivas dos "aliados".

O frio extremo nos EUA, nomeadamente no Texas, está também a diluir a capacidade produtiva do país, que é não só o maior produtor mundial mas também o maior consumidor do mundo, sustentando, também, os preços elevados do barril nos mercados

Para Angola, as contas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 80 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.