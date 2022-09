A OPEP+, organização que desde 2017 junta os 13 países exportadores (OPEP) e 10 desalinhados encabeçados pela Rússia, para forçar os mercados a manter os preços do barril equilibrados, decide esta segunda-feira, 05, como vai responder às perdas avultados no valor do crude das últimas semanas, prevendo os analistas que, pela primeira vez em muitos meses, o "cartel" possa anunciar um redução da produção.

Face a esta expectativa de uma acção vigorosa por parte da OPEP+, cuja liderança de facto pertence à Arábia Saudita e à Rússia, pelo estatuto de super-produtores/exportadores, no sentido de baixar a produção, os mercados estão a reagir em alta, confirmando que o "cartel" está certo ao deixar escapar, através de fontes anónimas, a sua intenção de mexer nos números actuais da matéria-prima que fornece à economia global.

Depois de alguns analistas das grandes casas financeiras, citados nos media do sector, terem apontado no sentido de eventuais cortes, o barril de Brent, que serve de referência principal às exportações angolanas, começou o dia a ganhar e, perto das 11:00, hora de Luanda, já valorizava 2,61%, para os 95,62 USD, quando, ainda na semana passada, chegou aos 91, depois de há dois meses e meio ter andado na casa dos 120 USD.

No entanto, segundo as agências de notícias focadas na economia, como a Reuters e a Bloomberg, estão, esta manhã, a apontar como mais certo para um cenário de manutenção dos actuais níveis de produção, o que é igualmente um indicador de que os mercados devem ser cautelosos na análise dos números porque o "cartel" não está distraído.

Este frenesi nos mercados, que sucede sempre que a OPEP+ se senta à mesa para analisar o contexto mundial, tem como combustível adicional o facto de a China, um gigante do consumo de energia, estar a fornecer dados de uma redução do vigor da sua economia, muito por causa dos sucessivos confinamentos aplicados face à persistência de novos casos de Covid-19 em algumas das suas maiores cidades.

Mas isso tem ainda por fundo de cenário as implicações colaterais da guerra na Ucrânia, os pacotes sucessivos de sanções aplicadas pelos países ocidentais à Rússia, que atacou a Ucrânia a 24 de Fevereiro, à galopante inflação que atinge com brutalidade a Europa ocidental e os EUA, o risco sério de recessão que começa a impor-se no horizonte de Washington e Bruxelas e, por fim, mas não menos relevante, a decisão do G7 (grupo dos sete países mais ricos do mundo) de colocar um preço limite para a compra de petróleo "Made in Russia".

O que, face a esta ameaça, Moscovo já veio dizer que os países que alinharem no "esquema" do G7, grupo onde quem manda são os EUA, deixarão de poder importar crude russo, sublinhando que aquilo que é hoje importado pelos sete magníficos pode muito bem ser transferido para os países asiáticos, sendo disso um bom exemplo a Índia, que tem duplicado as importações da Rússia, e a China, com opções igualmente preferências pelo petróleo russo, que lhes chega, por vezes, com avultados descontos.

Com o esforço financeiro exigido pela guerra que mantém incandescente na Ucrânia há mais de seis meses, Moscovo pode, como apontam alguns analistas, preferir uma manutenção dos níveis actuais de produção.

Em pano de fundo a este complexo "jogo de póquer", com todos a quererem fazer de conta que as cartas pequenas que têm na mão são "ases", está a exigência ocidental de esmagar os preços da energia porque é este sector que mais contribui para a inflamada inflação que corrói as economias ocidentais e ameaça com uma recessão no horizonte que pode conduzir a uma tempestade de desemprego, a receita quase certa para um aumento dos protestos populares e com maiores consequências político-eleitorais, que é o que mais assusta as democracias ocidentais.

Alguns países estão mais atentos que outros a estas movimentações, como aqueles que mais dependem das exportações de crude.

E Angola está claramente na linha da frente desta atenta plateia do "grand jeu" petrolífero entre o ocidente e a Rússia, porque o crude ainda responde por 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e cerca de 60% das suas receitas fiscais que garantem a "lubrificação" do funcionamento do Estado.