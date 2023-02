O petróleo, apesar das dúvidas que se agigantam sobre a capacidade da economia mundial lidar com dificuldades como a crise inflacionista, o problema da recessão nas grandes economias, a guerra na Ucrânia... está a manter-se na fasquia dos 80 USD, um feito notável quando se esperava um deficiente desempenho do sector energético internacional.

Apesar de estar nesta terça-feira, 14, a perder valor face ao fecho da sessão inicial da semana, o barril de crude Brent, aguenta, inesperadamente, a divulgação por parte do Governo norte-americano de que vai libertar, de novo, uma quantia considerável das suas reservas estratégicas como forma de conter a inflação.

E é assim que, perto das 14:15 de hoje, hora de Luanda, o barril em Londres, onde o Brent serve de referência principal para as exportações angolanas, nos contratos para Março, estava a transaccionar a 85,83 USD, um valor interessante para as economias petrodependentes, mesmo que isso signifique estar em perda na ordem dos 0,96% face a segunda-feira.

A queda deve-se ao anúncio de Washington de que vai voltar a abrir a torneira das suas reservas estratégicas, uma decisão que já vem de trás, depois do Presidente Joe Biden ter explicado, em Março de 2022, que iria libertar pelo menos 180 milhões de barris - as reservas estratégicas norte-americanas somam perto de 750 milhões de barris - no espaço de seis meses.

O valor então anunciado não chegou a ser cumprido, foi e não foi suficiente ou o calendário da libertação por parte do Departamento de Estado da Energia, que é equivalente ao Ministério dos Petróleo, foi prolongado para 2023, mas o efeito é bem real agora, com mais esta "inundação", que também está a ser vista por alguns analistas como uma resposta de Washington à decisão da OPEP+ - OPEP + Rússia - em manter a redução na produção do "cartel" que vinha já da fase final do ano passado.

No entanto, este anúncio tem um "senão" por detrás, que é o facto de os 26 milhões de barris que vão agora chegar aos mercados, tirando perto de 1 USD ao valor internacional, estarem a sair do seu ponto mais baixo, segundo a Reuters, desde 1983.

Estes valores estarão ainda esta semana em confronto com os dados do relatório mensal da OPEP e da Agência Internacional de Energia, embora ambas as organizações tenham sido coerentes nos últimos "report" divulgados no sentido de uma expectativa de crescimento para a procura, que, alias, tem sido a razão para que algumas casas financeiras, como a Goldman Sachs, estarem a apontar para uma acelerada subida do barril para além dos 100 USD ainda neste semestre de 2023.

A par destes dados, os mercados vão estar ainda com os olhos postos nos bancos centrais norte-americano e europeu, para ver se voltam a subir as taxas de juro, o que, sendo assim, revelará um contexto de inflação ainda por controlar, o que é sempre um mau indicador para o consumo de energia.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque, apesar da diminuição continuada da produção nacional, ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a divulgação em Novembro de 2022 de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.