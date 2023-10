O barril de petróleo Brent vai chegar ao final desta semana em alta, com uma subida de mais de 6 USD em cinco dias, mas bem pode dizer "bye bye" à fasquia dos 100 USD que algumas das maiores casas financeiras do mundo diziam com entusiasmo que estaria garantida em pouco tempo.

Como os mercados petrolíferos são dos "gases" mais voláteis da economia mundial, os seis dólares que o barril de Brent acumulou entre 06 e 12 de Outubro, ainda são pouco quando comparados com os quase 10 que perdeu entre 27 de Setembro e 05 de Outubro.

Nesse distante dia 27 de Setembro ainda estava em vigor as perspectivas altamente positivas da Goldman Sachs e da JPMorgan, com substrato fornecido pelos dados divulgados pela Agência Internacional de Energia (AIE) e da própria OPEP+, o "cartel" que controla 50% da produção mundial e que, através de uma política agressiva de cortes na sua produção de cerca de 50 milhões de barris por dia (mbpd), foi garantindo a valorização da matéria-prima.

Só que o balão foi esvaziando com os dados negativos vindos da China e dos EUA, no caso do gigante asiático, o maior importador de crude do mundo, porque a sua produção industrial tem vindo a perder vigor, além da crise no seu sector imobiliário, e no caso da maior economia do mundo, a norte-americana, por causa da permanente subida das taxas de juro.

E agora são as notícias dos EUA de uma expectativa pelos analistas de que a subida das taxas de juro directoras atingiu o seu pico máximo, prometendo agora começar a baixar, que estão a promover estes ganhos, embora contidos porque a AIE, quase em simultâneo, anunciou uma revisão em baixa para a procura global para 2024, além de que, como nota a Reuters, os stocks nos EUA estão a aumentar.

E é este o contexto em que o barril de Brent, a referência principal para as ramas exportadas por Angola, atingiu, esta quinta-feira, perto das 14:40, hora de Luanda, os 87,54 USD, mais 2,09% que no fecho anterior.

As novas perspectivas da AIE, que são um alerta para a economia angolana, resultam de uma constatação de que as condições económicas vão degradar-se no próximo ano, ficando mais difíceis, enquanto as novas tecnologias avançam a ritmo acelerado e aumentam a eficiência energética, reduzindo a necessidade de queimar derivados dos hidrocarbonetos.

Mas nem tudo é mau, na perspectiva dos rodutores/exportadores, porque a AIE não estima uma redução clara do consumo, apenas aponta para uma redução do aumento desse consumo em 2024 de 880 mil barris quando antes estimava que o aumento fosse superior a 1 mbpd.

Contas nacionais

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, manter o Brent acima dos 90 USD - apesar da turbulência visível nesta semana ameaçar o cenário positivo -, é um objectivo evidente, porque permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e gera superavit relevante face ao valor de 75 USD por barril com que foi elaborado o OGE 2023.

O petróleo representa hoje mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.