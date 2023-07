A Arábia Saudita e a Rússia, os dois maiores exportadores de crude do mundo, e dos três maiores produtores, entrando no grupo os Estados Unidos, estão juntos na OPEP+ desde 2017, ano em que perceberam que agregar capacidade de pressão através do controlo da produção, era mais útil para os seus interesses que as disputas de galos em que estiveram entretidos até então.

E, agora, essa sinergia mostrou a sua valia, porque, sendo os de facto lideres da OPPEP+, "cartel" que vale mais de 50% da produção mundial, em torno dos 102 milhões de barris por dia (mbpd), e ao qual Angola pertence de corpo inteiro desde 2007, percebendo como era evidente que os mercados iriam castigar os preços, optaram por uma jogada de antecipação e anunciaram novos cortes.

Isto, quando já se esperava que os dados da economia mundial esmagados pelos maus resultados da China e da Europa ocidental, e do prenúncio trágico de mais mexidas em alta das taxas de juro directoras por parte da FED norte-americana e do BCE, fossem esmagar ainda mais o valor do barril, eis que... em Riade e Moscovo se mostra como se joga xadrez com ocidente, porque as mexidas nos juros ocidentais visam reduzir a inflação e esta tem na energia a sua nemesis, logo, são dirigidos ao coração da economia russa e saudita, mas também da angolana, um dos países mais dependentes das exportações de crude.

Da parte saudita, a novidade foi a extensão de um corte adicional e voluntário de 1 mbpd, que deveria terminar a 31 de Julho, por mais um mês, enquanto do lado russo, foi anunciada mais uma redução adicional à sua produção de 500 mil bpd, o que, apesar das expressivas produções nacionais, ambas à volta dos 9,5 mbpd, é sempre um esforço relevante, especialmente para os russos, a braços com uma guerra na Ucrânia que é um vazadouro gigantesco de recursos.

Estes cortes são importantes porque juntam mais 1,5 mbpd aos 4 mbpd que o cartel tem em marcha, sendo isso equivalente a 1,5% da produção global, avança a Reuters.

Estas mexidas no tabuleiro do xadrez mundial devem ter enfurecido norte-americanos e europeus ocidentais, que procuram libertar as suas asfixiadas economias do garrote da inflação.

Embora as já mais que conhecidas sanções à Rússia, tenham, per si, retirado dos mercados centenas de milhares de barris, mesmo com a diversificação das suas exportações para a Ásia (China e Índia).

O que, tudo somado, dá que o barril de Brent, perto das 14:40 desta segunda-feira, hora de Luanda, estivesse a valer 75,65 USD, mais 0,33% que no fecho anterior, e 65 cêntimos de dólar acima do preço de referência usado pelo Governo angolano para elaborar o OGE 2023.

As complexas contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, esta consolidação dos preços do Brent ligeiramente acima dos 75 USD é, ainda assim, um dado melindroso e pouco ajuda, ainda, a combater a crise severa de inflação e cambial que o país atravessa.

Se continuar assim por muito tempo, as consequências podem ser bastante negativas porque o sector petrolífero deixa de gerar o superavit que serve ao Governo para investir além do básico. E os riscos de subfinanciamento do Estado face aos compromissos assumidos no OGE, podem ser graves, devido ao papel insubstituível, para já, no PIB.

O petróleo representa hoje, ainda, mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.