E, como se sabe, quando as taxas de juro sobem, a repercussão na procura por energia é imediata e negativa, sendo isso ainda mais importante quando se trata da maior economia do mundo e do maior consumidor de crude planetário.

O efeito foi célere, com o barril a chegar a perder mais de 2% na manhã desta quarta-feira, 19, passando a valer, no entanto, já a meio da tarde, perto das 14:30, hora de Luanda, 83,30 USD, menos 1,62% que no fecho da anterior sessão.

E nem os dados claramente positivos da economia chinesa, a segunda maior economia do mundo e o maior importador de energia globalmente falando, conseguiram anular esta descida com tracção na economia norte-americana, sendo, embora, importante para atenuar a descida, porque os mercados não podem, apesar de tudo, ignorar que a China está a entrar num período de fulgurante crescimento nos dados económicos.

Alias, a subida da taxa de juro nos EUA que se espera que venha a ser de 0,25%, menos que os 0,50% do costume, em uso pela FED para refrear a inflação que tem estado a níveis historicamente altos, e foi responsável, ao longo de 2022, pela iminência de uma recessão, tal como sucedeu na Europa ocidental, onde o Banco Central Europeu tem optado, e deverá continuar a fazê-lo, pela mesma estratégia para resolver o problema.

As contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é, apesar de tudo, uma boa notícia para que o país possa realizar a necessária transformação económica libertando-se da dependência do crude,, mesmo que tal venha a verificar-se nos últimos anos, se bem que menos que o desejado.

Com o barril a valer pouco mais de 83 USD, o Governo angolano está, ainda assim, folgado no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década.

Por detrás desta, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.