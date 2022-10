O Petróleo está a reagir hoje como se esperasse esta notícia há muito tempo: a China está a dar sinais de reduzir a dureza das medidas anti-covid, especialmente no tempo de duração das quarentenas para quem cega de fora, o que está a ser visto pelos analistas como o início de um processo de diluição da política de Xi PInping de Covid Zero", uma das forças que estavam a esmagar os potenciais de subida da matéria-prima.

Esta reacção em alta dos mercados com os sinais da China sobre a redução das medidas contra a infecção por Sars CoV-2, que até aqui tem sido marcada pela insistência do Governo de XI Jinping na política de "Covid Zero" vem sobrepor-se claramente à tentativa de quarta-feira do Presidente dos EUA, Joe Biden de, mais um vez, usar as suas reservas estratégicas para baixar o preço do crude.

Joe Biden anunciou uma nova abertura das torneiras das gigantescas reservas estratégicas dos Estados Unidos para procurar reduzir o impacto dos combustíveis na inclemente subida recorde da inflação, o que surge como uma seta ao seu coração político quando se aproximam as eleições intercalares para o Congresso, onde os Democratas, segundo as sondagens, correm o risco de perder as duas maiorias que detêm na Câmara dos Representantes e no Senado, o que reduziria as suas possibilidades de uma candidatura a um segundo mandato, como já disse querer protagonizar.

Entre a pressão em baixa da "arma" usada por Biden e o anúncio de Xi JInping, depois de garantir com passadeira vermelha a recondução para um extraordinário III mandato à frente do PCC, cujo Congresso decorreu em Pequim, os mercados deram mais importância às notícias vindas do oriente, não fosse o gigante asiático o maior importador de petróleo do mundo.

E é assim que, hoje, perto das 11:10, hora de Luanda, o barril de Brent, que serve de referência principal para as ramas exportadas por Angola, estava a aler 93,70 USD, mais 1,35% que no fecho de quarta-feira, mas quase seis USD acima do que valia ao bater do gongo de terça-feira, sendo os valores semelhantes para o WTI em Nova Iorque, onde, à mesma hora, o barril valia 86,98 USD, mais 1,80 % que na quarta-feira.

Com esta realidade espelhada nos mercados, o último entrave a uma subida em flecha do valor do barril, como estão a prever as grandes casas financeiras do mundo, desde logo a Goldman Sachs, que estima que o barril chege rapidamente aos 100 USD, pode ter sido removido, que é a estranguladora política chinesa de "Covid Zero".

Todavia, apesar de os analistas estarem a perspectivar o fim dessa política chinesa face à pandemia, ela ainda não é uma certeza, até porque o Presidente chinês tem dado a cara por ela e dificilmente esta sairá de cena de um dia para o outro... mas sendo o começo do seu fim, é já, para os mercados, musica agradável.

E é-o também para os grandes exportadores petrodependentes, como é o caso de Angola, que ainda tem no crude um pilar essencial de controlo das contas públicas e um forte combustível para o seu desenvolvimento, contando ainda por 95% das exportações nacionais, 35% do PIB e cerca de 6"% das despesas do Estado.