Petróleo: Brent em queda depois de acordo da OPEP+ que prevê aumento de produção de 2 milhões de barris por dia a partir e Agosto e até Dezembro

O barril de Brent, que serve de referência para a definição do valor médio das exportações angolanas, para entrega em Setembro acentuou as quedas de abertura e às 10:00 estava a ser negociado a 71,61 dólares, menos 2,7%, de acordo com dados do mercado recolhidos pela agência de notícias Efe.