O barril de Brent, que serve de referência às exportações angolanas, está hoje a derrapar vigorosamente, o pior que poderia acontecer à economia nacional num período conturbado onde à crise económica se junta uma inflação galopante e o desaparecimento de divisas do mercado, com um aumento melindroso da gasolina e divida externa para acertar com credores.

Estava tudo bem, parecia mesmo que ia ficar tudo bem, mas não, não foi isso que aconteceu... esta segunda-feira o barril de Brent, que é o "farol" para as exportações nacionais, deu um trambolhão ruidoso a deixar bem claro que se há coisa instável são os mercados petrolíferos.Ainda na sexta-feira, 09, o Brent andava lá por cima, pela confortável fasquia dos 77 USD, bem acima do limite em baixo dos 75 que o Governo angolano usou para referência na elaboração do OGE 2023, mas... durou pouco o conforto.

Este segundoa sua trimestre de 2023 tem sido pródigo em solavancos nos gráficos dos mercados internacionais de crude, mas em Maio e agora nesta primeira semana de Junho, as coisas parecem estar a acelerar como a montanha-russa faz na parte mais assustadora do circuito e a ficar impróprio para cardíacos com interesse relevante neste sobe e desce, como é o caso de Angola.

Alias, especialmente Angola, que tem visto a sua produção diária descer com afinco, precisamente quando mais precisa de dólares para assumir os seus gigantescos compromissos com o serviço da dívida durante este ano, com as divisas a desaparecerem de circulação e a inflação a disparar em consonância.

Por detrás desta queda, que já hoje chegou quase, quase aos 3%, colocando o barril de Brent a valer 72,68 USD perto das 14:45, hora de Luanda, estão as taxas de juro em alta nos EUA, com os investidores a perder o norte e sem saberem como lidar com a situação e os indícios de quebra na procura pela economia chinesa.

E com as duas maiores economias do mundo e maiores consumidores de energia a mostrarem fragilidades, os mercados petrolíferos começam a ranger por todos os lados como andaimes de bambu no meio de um furacão.

Mas não era suposto, porque a OPEP+, ainda há uma semana, anunciava com vigor que iria manter os cortes em curso, mais de 4 milhões de barris por dia somados entre 2022 e 2023, contado com 1 mbpd voluntário por parte dos sauditas, enquanto a Rússia garantia que iria proceder aos cortes como está previsto sem demora...

O facto de a Reserva Federal norte-americana não mostrar nem vontade nem criatividade para lidar com a inflação de outra forma senão com aumentos das taxas de juro directoras diz aos mercados, sempre muito sensíveis aos sinais, por mais minudentes que sejam, que os EUA, a maior economia mundial está a atravessar um mau momento...

Tal como a China não estabilizar o seu curso de crescimento, alterando entre a depressão e o entusiasmo, com queda na procura por energia, subidas inesperadas do consumo, num ciclo com laivos de caos, só gera inquietações entre os analistas e traders.

E, no meio disto tudo, quando o barril de Brent se posiciona claramente abaixo do valor médio usado pelo Executivo angolano para o OGE 2023, que foi de 75 USD, que tem agora de lidar de frente com uma substantiva crise de divisas, a inflação a disparar, e com um aumento complexo e melindroso do preço da gasolina, Angola pode entrar numa espiral negativa tanto de confiança dos investidores como de respostas sociais imprevisíveis...

E o aumento do valor do barril é a melhor ajuda que o Governo de João Lourenço pode esperar, porque é ainda o sector petrolífero que representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Contas nacionais

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este sobe desce dos mercados é melindroso mas se continuar na faixa dos 72 USD em relação ao Brent, por muito tempo, as consequências podem ser sérias.

Com o barril a valer pouco mais de 72 USD, o Governo angolano deixa de ter a folga no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.