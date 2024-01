Alguns dos mais reputados analistas e as organizações internacionais como a OPEP e a Agência Internacional de Energia (AIE) têm insistido nos últimos meses que as guerras na Ucrânia e em Gaza, bem como o fim das subidas das taxas de juro nas grandes economias ocidentais, EUA e União Europeia, são o combustível perfeito para a valorização do crude... mas os mercados insistem em dizer o contrário.

A OPEP, e a sua versão alargada, OPEP+, que junta a Rússia aos 12 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que viu Angola abandonar o barco em finais de 2023, são quem detém o maior e mais apurado registo histórico e o mais recheado arquivo com as razões para os altos e baixos dos mercados petrolíferos.

Mas nem assim conseguem acertar com o que se está a verificar na actualidade, onde o barril de Brent, que é a referência principal para as ramas exportadas por Angola, e também o WTI, em Nova Iorque, têm vindo a perder vigor nos últimos meses - longe vão os 94 USD de finais de Setembro -, quando devia ser ao contrário.

As razões que levam alguns dos mais avisados analistas a não conseguirem meter as suas previsões e a realidade no mesmo compartimento histórico, não são claras... mas muito provavelmente o horizonte cada vez mais apertado da transição energética, a única forma de manter aberta a janela de tempo em que ainda é possível travar os efeitos cataclísmicos das alterações climáticas, é um dos factores incontornáveis.

Com os combustíveis fósseis cada vez mais em evidência como inimigo a abater até 2050, horizonte temporal definido pelo painel de cientistas ao serviço da ONU para atingir o objectivo da redução das emissões com efeito de estufa e garantir que a temperatura do Planeta Terra não vai além do 1,5º graus, os mercados poderão já estar a descontar essa inevitabilidade e a dar como certo o desinvestimento acelerado e exponencial na pesquisa e produção.

E tudo devia ser diferente, pela matriz histórica, com duas guerras de impacto estrondoso no sector do petróleo, seja na Ucrânia, envolvendo há dois anos um dos maiores produtores/exportadores de crude e gás, a Rússia, país sujeito ao mais intenso lote de sanções internacionais, especialmente dirigidas para o seu sector energético, e em Gaza, abrangendo a Palestina, e Israel, as duas mais poderosas forças motrizes de desestabilização regional numa geografia responsável por quase metade do crude consumido diariamente em todo o mundo e com a mais fina película de protecção à expansão de conflitos no universo árabe e islâmico.

Todavia, se, como alguns analistas admitem como possibilidade em 2024, o conflito de Gaza, apesar dos mais de 22 mil civis mortos em pouco mais de dois meses, se alargar para, por exemplo, o sul do Líbano, envolvendo numa guerra total o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irão, e isso levar a uma situação de iminente confronto entre Teerão e Telavive, todo o cenário pode mudar de forma brusca...

Esta realidade geopolítica que compara com muito poucos momentos na história global, deixou um severo amargo de boca para as maiores economias mundiais em finais de 2023, que, pelos vistos, vai manter-se para 2024, embora nada do que tenha sido previsto para o sector energético fóssil, por analistas e organizações internacionais, sem excluir as grandes casas financeiras, como a Goldman Sachs ou a JPMorgan, que viam o barril ascender aos céus dos 120 USD no início deste ano, se esteja a verificar.

Mas, desta soma de parcelas justificativas para a derrocada, em termos comparativos com o que se esperava, do sector petrolífero que está a acontecer em directo e a cores, há um elemento que de tão relevante nas duas últimas décadas, por vezes deixa de estar sob os holofotes, que é a economia chinesa, e ainda os antigamente denominados tigres asiáticos.

Na China, apesar da montanha russa das análises e dos dados oficiais, e mesmo com acesso a crude a preço de amigo comprado a Moscovo desde o início da guerra na Ucrânia e das sanções ocidentais ao Kremlin, a economia parece não estar a conseguir descolar da mediocridade exposta pelo evento pandémico da Covid-19, mas que já vinha de trás, mesmo que camuflada pelo gigantismo dos dados do gigante asiático.

E se a China é o, de longe, maior importador de crude do mundo, assim como a segunda maior economia planetária, uma ligeira constipação representa milhões de barris a menos no mercado, com algo mais que uma ligeira "influenza", o efeito pode ser semelhante a uma crise das antigas no Golfo Pérsico...

No mundo, há ainda por resolver vários cenários de tensão em permanente evidência, como a a questão de Taiwan e a China, embora ultimamente menos acesa, e os desafios permanentes colocados pela Coreia do Norte aos vizinhos do Sul e ao Japão... o que é suficiente para não dar nada como certo!

E não menos exigente é o panorama eleitoral mundial para os próximos 12 meses, com eleições importantes na Rússia, na Índia, na União Europeia e... nos Estados Unidos da América, onde, ao que indicam as sondagens, quase em excepção, o antigo Presidente, Donald Trump, deverá regressar em apoteose à Casa Branca...

Deixando de lado os impactos tremendos que a vitória em Novembro de 2024 de Trump poderá ter na geopolítica global, no mundo dos petróleos esse impacto não será menor, até porque o ainda candidato a candidato pelo Partido Republicano já prometeu que a sua primeira medida vai ser "drill, drill, drill..."...

... que é como quem diz, apostar fortemente na produção de petróleo nos EUA, o que deve levar, apesar do impacto ambiental trágico do "fracking", a um excedente substantivo da oferta e a uma queda abrupta dos preços do barril...

Para Angola, as contas são estas...

A dura realidade nesta quarta-feira, 03 de Janeiro, é marcada por uma descida de 1,30% no valor do barril, que, perto das 10:40, hora de Luanda, estava a valer 74,80 USD.

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 75 USD não permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária, mas, ainda assim, dentro do valor com que foi elaborado o OGE 2024.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de manter a produção nacional acima de 1,1 mbpd com os campos "Ndola Sul", "Agogo Fuel ou os projectos "Begónia", "Cameia" e "Golfinho", gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.