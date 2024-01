O barril de petróleo nos mercados internacionais está a ganhar valor por causa dos ataques ao trânsito marítimo no Mar Vermelho, de acesso ao Canal do Suez, e, em Angola, a produção diária média de Dezembro ficou ligeiramente abaixo do previsto.

À medida que a crise no Estreito de Bab el-Mandab, a passagem de escassos 50 kms que liga o Mar Arábico ao Mar Vermelho, de e para o estratégico Canal do Suez, por onde passa 15% do comércio mundial, entre o Iémen, na Península Arábica, e o Djibuti, na costa africana, mostra estar para durar, o nervosismo nos mercados petrolíferos cresce a olhos vistos.

Anda não é claro porque é que, como sucedeu noutras ocasiões do passado, esta crise, que visa objectivamente uma geografia estratégica para o negócio mundial do crude, apesar de ser claro algum impacto, está a ter tão limitados efeitos no sobe de desce dos preços da matéria-prima.

Mas é evidente que esta é uma das mais graves crises em décadas, cujas ramificações ao conflito entre o movimento palestiniano Hamas e Israel, em Gaza, a tornam ainda mais incandescente, e não dá sinais de estar perto de abrandar, depois de os rebeldes Houthis, que operam no Iémen, terem renovado as ameaças de atacar todos os navios com ligações directas ou indirectas a Israel, em solidariedade activa com a Palestina.

Depois de EUA e aliados terem enviado uma frota naval militar para a região constituída por submarinos e navios de superfície equipados com misseis de cruzeiro, além de aviação de guerra presente nas múltiplas bases que os Estados Unidos possuem na região do Médio Oriente, foram feitos, nas últimas horas, centenas de ataques a posições Houthis, no Iémen.

O objectivo era depauperar a capacidade desta organização xiita, apoiada pelo Irão, em continuar a atacar o trafego marítimo no Estreito de Bab al-Mandab, mas tal não se verificou, pelo menos na totalidade, e já nesta segunda-feira foi atingido por um míssil um navio ao serviço dos EUA sob pavilhão das Ilhas Marshall.

Foi esse episódio que voltou a fazer mexer os mercados, com o barril a subir mais de 1% nesta terça-feira, para os 78,95 USD, perto das 12:15, hora de Luanda, porque, como a Reuters avança, os investidores estão agora claramente receosos de que as tensões no Médio Oriente possam crescer com o descontrolo da situação tanto no sul do Líbano, devido à acção do Hezbollah, como no Iémen.

Além do risco directo de envolver as infra-estruturas produtivas na região, que respondem por mais de 35% do crude consumido diariamente em todo o mundo, esta crise está a afectar directamente toda a economia global, porque ao manter restrito o uso do Canal do Suez, as grandes companhias marítimas mundiais estão a desviar os seus gigantes do mar, incluindo petroleiros e porta-contentores, para o sul de África, o que impõe mais duas semanas de tempo para ligar a Europa e a costa leste dos EUA à Ásia.

A par deste epicentro da tensão na região, outro acaba de surgir, no Iraque, com ataques do Irão com misseis balísticos a alvos na Síria e no Iraque, atingindo, ao que tudo indica, centros de comando das secretas dos EUA e de Israel, como vingança pelas mortes recentes de lideres do Hezbollah e do Hamas.

As agências de notícias e os sites especializados estão igualmente a sublinhar que há boas notícias da China, com uma crescente procura de crude no mercado para Março e Abril, antecipando forte procura no segundo trimestre de 2024.

Produção reduz ligeiramente em Angola

Numa nota publicada no seu site, a Agência Nacional de Petróleos e Gás (ANPG) diz que a produção de Dezembro em Angola caiu face ao que era esperado, que era 1 169 461 barris diários, para os efectivamente extraídos 1 122 524 barris por dia, para um total mensal de 34 798 255 barris por dia.

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 78 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir melhor os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.