O barril de Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, estava hoje, perto das 10:30, hora de Luanda, a valer 92, 03 USD, o valor mais baixo em seis meses, esmagado pelos dados negativos sobre a economia mundial, crescente inflação nos EUA e na Europa e com a China a parecer estar a patinar devido aos recentes confinamentos e menor procura do lado das exportações de bens manufacturados.

É preciso recuar a 18 de Fevereiro para encontrar um valor tão baixo para o barril de Brent, do qual o País ainda depende fortemente para impulsionar a sua economia ao responder por 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e perto de 60% das receitas fiscais.

A par das más notícias oriundas da China e da inflação, colada a um crescente desemprego, nas grandes economias ocidentais, o negócio global do petróleo está ainda "ameaçado" pela possibilidade de um regresso de um dos maiores "players" do Médio Oriente, o Irão.

Isto, porque está em acelerado processo de conclusão a preparação da retoma do acordo nuclear com Teerão de 2015, que foi interrompido pela Administração Trump, o que implicou o regresso das sanções que impedem a exportação dos mais de 3 milhões de barris por dia (mbpd) de potencial deste produtor.

Se esse acordo vier a ser retomado, como pretende Washington, agora sob o comando de Joe Biden, que procura empenhadamente a diminuição do preço da matéria-prima, cujos valores actuais são das principais razões para a graúda inflação que queima a economia norte-americana, devido à guerra na Ucrânia, o mercado vai passar a dispor de entre mais 2 a 3 mbpd, o que levará, inevitavelmente, a uma robusta redução do valor do barril.

Esta não é uma boa notícia para a economia de Angola, devido à sua forte e persistente dependência do sector petrolífero, mas nem tudo são más notícias, porque o País voltou a encabeçar a lista dos maiores produtores subsaarianos, muito por causa de renovadas fragilidades da infra-estrutura produtiva da Nig+eria.

Angola está a produzir cerca de 100 mil barris por dia a mais que a Nigéria, 1,180 milhões dia contra 1,084 milhões, o que confirma ainda uma paulatina subida da produção angolana desde o início do ano, embora ainda muito longe da produção de há pouco mais de uma década, quando, em Junho de 2008, chegou aos 1,8 milhões de barris por dia (mbpd).

Desde o início do ano até finais de Julho, Angola passou de 1, 161 mbpd em média no final do 1º trimestre de 2022 para 1,173 no fecho do 2º trimestre. Nota o relatório mensal da OPEP.

A queda acentuada da produção na Nigéria, que foi a maior entre os 13 membros da OPEP, deveu-se a uma generalizada crise de roubo de crude nas refinarias e oleodutos, especialmente no Delta do Níger, o que levou algumas companhias a encerrar poços devido ao volume avassalador de perdas.

Já o aumento ligeiro em Angola é resultado da entrada em produção de novos projectos da francesa Total e da italiana ENI.