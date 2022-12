A imposição de um limite para o pagamento do gás natural na Europa de 180 euros por megawatt/hora (MWh) - face aos valores pré-guerra na Ucrânia, onde o MWh estava abaixo dos 70 euros - está a agitar os mercados, com alguns analistas a considerarem a decisão da União Europeia "risível", mas o impacto no sector energético alargado não se fez sentir de forma relevante... o mesmo já não se pode dizer das novas vindas da China e dos EUA, os "mordomos" deste baile planetário em torno do barril de petróleo.

O valor do barril começou a manhã desta terça-feira, 20, com ganhos ligeiros mostrando uma igualmente ligeira satisfação dos mercados com as notícias vindas da China sobre o aligeiramento das, até aqui draconianas, medidas de contenção da pandemia da Covid-19, o que se sobrepôs com estrondo aos receios crescentes de uma recessão planetária para o início de 2023 e ainda à possibilidade, agora mais real que nunca, de que os EUA vão, também no próximo ano, deixar o grupo de países importadores de energia fóssil para assumirem a condição de exportadores líquidos de crude.

A importância de China e EUA neste jogo do rato e do gato, que pode ser visto em ecrã panorâmico onde evoluem os gráficos diários das perdas e dos ganhos do petróleo, não é novidade, mas consolida o seu peso em tudo o que mexe e é disso exemplo a notícia que hoje surgiu nos sites especializados e nas agências de notícias de todo o mundo, que é a chegada para 2023 dos EUA ao mapa restrito dos países exportadores de petróleo, embora sem deixar de ser o maior consumidor global.

Isto demonstra que nos EUA a poderosa indústria do fracking (petróleo de xisto) anda está a investir como se não houvesse um amanhã garantido de aceleradas alterações climáticas com impacto na vida e na morte de milhões de pessoas, especialmente em África, mas sem menorizar o que sucede em todo o resto do mundo, desde logo nos Estados Unidos, e que conta com a continuidade dos factores exógenos que estão, há meses - a guerra da Ucrânia no topo - a empurrar o valor do barril para além da fasquia dos 90 USD, essencial para cobrir o elevado breakeven deste negócio altamente poluente e substancialmente mais caro - pelo menos três vezes mais - que a extracção normal da matéria-prima.

Mas também que a China, a segunda maior economia mundial, apenas atrás dos EUA, e o maior importador de petróleo planetário, ainda pesa "toneladas métricas" no valor do barril, porque, a par de dados que apontam para uma recuperação da produção industrial no gigante asiático, o desconfinamento gradual da sociedade chinesa, presa até aqui à agora desfeita, ou quase, política de Covid-zero, permite aos mercados, também, respirar de alívio, porque se adivinha um acrescento no consumo à medida que as pessoas deixam as suas casas e voltam a usar os seus carros, os transportes públicos ou os aviões e os barcos...

É por isso que, primeiro aguentando-se perto dos 79 USD, depois a ultrapassar, de novo, a barreira dos 80 USD, o barril está agora a flutuar melhor neste oceano mundial de dúvidas, desde logo as imediatas - estas - e depois as mais distantes, embora sempre e cada vez mais presentes necessidades de acomodar a economia planetária à transição energética que visa, quase em exclusivo, afastar os combustíveis fósseis para um sótão esquecido da história da Humanidade.

Hoje, terça-feira, 20, perto das 11:00, de Luandas, o barril em Londres, que serve de referência para as exportações angolanas, estava a valer 80,33 USD, mais 0,65% que no fecho de segunda-feira, enquanto o WTI de Nova Iorque, pelo contrário, desvalorizava à mesma hora perto de 0,5% para os 74, 44 USD, reflectindo precisamente o sentimento global gerado pelo "cap" imposto ao gás na Europa e o alcandorar dos EUA à condição de exportador de crude.

O que pode deitar tanto optimismo por terra é, não só a volatilidade dos mercados, que não deixou de se insinuar com resguardada pompa, mas essencialmente a já certa confirmação da, há muito esperada, recessão da economia global, que se começou a formar, como um furacão no Equador, gradualmente desde o início da guerra na Ucrânia e as, agora assim vistas por cada vez mais analistas, erráticas e insensatas sanções ocidentais à Rússia, que se transformou num "espelho" reflectindo para o emissor o efeito pretendido, do alto da sua condição de maior produtor mundial de gás e um dos dois gigantes da produção/exportação de petróleo.

Apesar de um novo paradigma estar a emergir, com os mercados globais a assimilarem agora melhor, os efeitos paralelos da guerra na Ucrânia, depois de o barril ter chegado aos 139 USD em Abril deste ano - apenas a sete USD do recorde de sempre, 147, em Junho de 2008 -, com a rugosa valorização da energia a diluir-se por entre as dúvidas surgidas a 24 de Fevereiro com o passar das lagartas dos blindados russos sobre a fronteira ucraniana, a inflação ainda não deixou de ser a grande ameaça por ser o combustível da recessão global que o FMI e o Banco Mundial já dão como certa para 2023.

Para os analistas mais abespinhados, agora é preciso ver como evoluem os mercados com a aproximação da data de entrada em vigor da fasquia máxima para o gás na Europa, 15 de Fevereiro, se a guerra caminha para o seu fim ou para uma escalada, como muitos analistas temem, e se a inflação descola das economias ocidentais ou se adensa, se a recessão é ligeira ou severa, ou se acontece mesmo, se os bancos centrais vão aligeirar ou reforçar as taxas de juro... porque quaisquer certezas enunciadas hoje têm o valor de uma previsão feita a partir da leitura dos búzios por um charlatão vestido de negro com lantejoulas douradas a ondular-lhe no dorso.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque, apesar da diminuição continuada da produção nacional, ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e até 60% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a recente divulgação de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.

Ameaças no virar da esquina

Além do esforço em substituir os combustíveis fósseis por energia limpa tradicional - solar, eólica, hídrica... -, há agora uma nova luz ao fundo do túnel.

Há muito que se sabe que os combustíveis fósseis estão condenados devido ao seu impacto calamitoso no clima global e a transição energética está, passo a passo, a impor a sua substituição por energias limpas. Foi dado um passo relevante nesse processo e o fim do crude como energia essencial ficou mais perto.

Entretanto, a generalidade dos media internacionais divulgaram na semana passada que cientistas nos Estados Unidos conseguiram chegar mais perto do Santo Gral da produção de energia limpa, sem produção de quaisquer gases com efeito de estufa, sendo, pela primeira vez, possível produzir, numa reação de fusão nuclear, mais energia que a que foi consumida, noticiou hoje a imprensa.

A experiência, que constitui um avanço no uso da tecnologia de fusão nuclear para produzir energia limpa, barata e quase ilimitada, foi feita no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, especialista em investigação nuclear.

O processo de fusão, o oposto da fissão de átomos pesados (de urânio) em que assenta a energia nuclear atual, consiste em juntar átomos de elementos leves, como o hidrogénio, a altas temperaturas, formando hélio e libertando uma enorme quantidade de energia na forma de calor. As reações de fusão são geradas por estrelas como o Sol.

A tecnologia de fissão nuclear, que gera resíduos altamente radioativos, apenas produz 10% da energia mundial, muito menos do que o carvão e o gás (combustíveis fósseis com forte impacto no ambiente).

Se esta experiência for concluída de forma a começar, através dela a fornecer energia limpa à economia global, o petróleo terá os dias contados mais depressa do que se pensava e as economias dos países petrodependentes vão ressentir-se fortemente.