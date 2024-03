O barril de Brent está a corrigir ligeiramente em baixa dos ganhos avultados da semana nesta sexta-feira, 15, mas isso não vai impedir que esta seja uma das mais robustas do ano com mais de 3% acumulados em cinco dias...

E isso nem é o mais importante a retirar deste bom momento dos mercados petrolíferos, embora não seja de somenos olhar para os gráficos e ver que o barril que serve de referência às ramas exportadas por Angola estava a valer 84,88 USD perto das 13:00, hora de Luanda.

O mais importante é que alguns dos oráculos mais afinados do negócio da energia global estão a repetir com uma certa insistência que o barril de Brent poderá atingir valores bem além dos 100 USD no advir breve.

Primeiro foram os gigantes Goldman Sachs e JP Morgan a "adivinhar" que a medida atingirá os 110 e 120 dólares ao longo de 2024 e início de 2025, e agora é o Morgan Stanley, um dos gigantes da banca de investimentos norte-americana a avisar que estes valores podem ser pouco comparado com o que aí vem.

E a própria Agência Internacional de Energia (AIE), que tem mudado a agulha de robusta "guarda-costas" dos mercados petrolíferos para uma, embora ainda "soft" plataforma de inspiração verde face à pressão das alterações climáticas, estimou esta semana um aumento da procura mundial.

Em 2024 a AIE estima que a procura cresça 1,3 milhões de barris por dia, mais cerca de 110 mil barris que o anterior Outlook, o que ganha mais importância com a disrupção da oferta esperada com os ataques dos rebeldes Houthis no Mar Vermelho e dos piratas na costa africana do Índico.

E tudo sem que o fortalecimento do dólar, a moeda franca global, ainda, para a energia fóssil, esteja a conseguir influenciar esta caminhada do barril, tando o Brent em Londres como o WTI em Nova Iorque, sabendo-se que isso leva a que seja preciso mais das restantes moedas para adquirir a matéria-prima.

Mas o que diz então o Morgan Stanley sobre o que nos espera no virar da esquina do tempo nos mercados petrolíferos?

Em síntese, esta casa financeira entende que o valor do barril em ambos os mercados ode ir muito além do que está a ser equacionado, nos seus limites mais generosos já na parte final do ano corrente.

Isto, porque, ao contrário do que se pensa, a oferta proveniente dos produtores fora da OPEP+ não vão conseguir cobrir o aumento da procura, sendo, desde logo, evidenciado o exemplo dos EUA, de quem se espera muito do seu "fracking" mas a realidade deverá ser amarga para esta indústria devido a múltiplos factores.

E as promessas de grandes volumes de crude oriundos das novas descobertas no Brasil e no Canadá não deverão ser esse factor de alteração aos actuais dados dos mercados, com maior ou menor densidade, sendo de estar atento à redução esperada dos stocks nas maiores economias.

E há ainda que ter em linha de conta que do Médio Oriente, com a guerra em Gaza a ameaçar alastrar, e na Ucrânia, onde a guerra tem sido direccionada para as infra-estruturas petrolíferas russas, podem ainda surpreender os mercados de formas imprevisíveis.

Para já, o barril deverá fechar esta semana muito próximo dos 85 USD, o que é um valor que deve estar a gerar alguns sorridos nas caras dos governantes angolanos, porque permitem olhar com menos receio para as contas em tempo de severa crise cambial e de inflação.

E as contas são simples de fazer...

Apesar de ter abandonado a OPEP recentemente, Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 84 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.