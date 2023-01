Depois de perdas ruidosas nos últimos dias de 2022, os mercados presentearam as economias petrodependentes, como a angolana, com as duas piores sessões de início de ano em mais de três décadas, apostando agora na sabedoria antiga que diz que o que importa é como termina, não como começa.

Com uma queda superior a 9%, acumulados na segunda e terça-feira, para os 77,84 USD a fechar a sessão, o Brent, que serve de referência principal para as exportações angolanas, cumpria os dois piores primeiros dias de ano desde o início da década de 1990, mas já hoje, quinta-feira, 05, a maré começou a virar e o barril estava a ganhar, perto das 09.20, hora de Luanda, perto de 0,8%, para os 78,50 USD.

Por detrás disto tudo, especialmente dos dois piores dias de ano desde, segundo a Reuters, Janeiro de 1991, que cita a Refinitiv Eikon como fonte para sustentar esta informação, estiveram as notícias assustadoras referentes ao regresso do pânico com a Covid-19 na China, que asiste por estes dias a um cenário parecido ao do início da pandemia, em Março de 2020, depois de o Governo de Pequim ter cedido às pressões populares e internacionais para desanuviar as medidas de contenção do Sars CoV-2.

E, não menos importante, até porque as duas situações tendem a estar ligadas, são os dados referentes a um declínio da procura mundial de combustíveis no rasto da perda de vigor da economia global.

Já esta quinta-feira, como referem ainda a Reuters e a Bloomberg, por entre um dólar norte-americano a enfraquecer face às restantes moedas mais relevantes, os investidores aproveitaram para encher o "depósito" perante as perdas nos mercados com o intuito de poderem facturar nos dias seguintes na expectativa de que se concretize uma vigorosa recuperação, como, alias, as primeiras horas o indicam.

Todavia, com um cenário de provável recessão global em pano de fundo, que, na verdade, foi a razão para as duas sessões historicamente negativas com que 2023 arrancou no negócio planetário da energia, factualmente ligados aos dados pouco animadores da economia chinesa e, ao que tudo indica, também nos EUA, os dois maiores consumidores de energia no mundo, nos próximos dias, ou semanas, e até onde os analistas conseguem arriscar uma previsão, o petróleo tende a ir perdendo... "gás".

Salva a situação de ficar ainda mais rugosa o facto de o dólar, que, apesar dos esforços de alguns dos grandes produtores, como a Rússia ou a Arábia Saudita ou o Irão para negociarem nas suas respectivas moedas nacionais, ainda é a moeda franca global neste nicho de negócio fundamental, estar a ceder às recentes valorizações, o que, traduzido para miúdos, dá que os importadores carecem de menos quantidade da sua moeda nacional para adquirir os dólares com que compram as cargas de crude nos mercados internacionais.

Ainda segundo os analistas citados pelos media especializados no sector petrolífero, o pior cenário, que pode ainda ser minimizado mas não evitado totalmente, é a deterioração da economia mundial, desde logo visível nos dados provenientes dos Estados Unidos, com o seu Índex PMI, que mede a solidez do sector fabril (manufacturing) e antecipa, mensalmente, eventuais mudanças de direcção, a apontar para uma perda de vigor da maior economia do mundo há dois períodos consecutivos, fazendo com que os investidores se amedrontem.

E da China não chegam melhores notícias, desde logo porque a sua economia, ainda muito sustentada pelo sector exportador - a fábrica do mundo -, amolece quando o resto do mundo perde fôlego, mas tem ainda, internamente, um desafio sem fim à vista, que é a tempestade de Covid-19 que voltou a varrer as suas grandes cidades depois de o Governo de Pequim ter cedido às pressões, interna e externa, para acabar com os confinamentos e a sua política de "Zero Covid".

E a guerra...

Mas este contexto internacional não pode ser alheio ao que se passa no leste europeu, onde a guerra na Ucrânia, que já vai para o seu 11º mês desde que os blindados russos atravessaram a fronteira a 24 de Fevereiro de 2022, tem tido um impacto gigantesco na economia mundial, especialmente com as sanções aplicadas à Federação Russa, um dos maiores exportadores de gás (o 1º) e petróleo (o 2º), pelo ocidente, especialmente pela União Europeia.

E tudo porque o mundo pode ficar, de um momento para o outro, sem uma boa parte do crude russo, debaixo que está das sanções ocidentais, nomeadamente a imposição dos europeus de um tecto máximo para o preço do barril a que pode ser vendido, 60 USD, que inclui as empresas de transporte marítimo e as seguradoras.

Com o novo pacote de sanções, o 9º desde que a guerra começou a 24 de Fevereiro, apesar do efeito de tiro pela culatra que está a acontecer na Europa ocidental e nos EUA, com níveis de inflação históricos e recessão planetária ao virar da esquina, o mundo deverá estar prestes a contar com menos 20 a 25% do crude até aqui disponível nos mercados, o que poderá contrariar o efeito desvitalizador da inflação e da Covid na China, no imediato, mas com efeitos nefastos no longo prazo impossíveis de antecipar à distância de meses ou mesmo anos.

E esse impacto pode ser ainda maior se, tal como tem estado a ameaçar, o Presidente russo, Vladmir Putin, concretizar o corte de crude e de gás aos países "hostis", ou sejam aos países que concordaram e aplicaram estas sanções da União Europeia e .

Este cenário é especialmente importante para Angola porque, apesar da diminuição continuada da produção nacional, ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e até 60% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a divulgação em Novembro de 2022 de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.