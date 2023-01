Com o aumento previsível da procura na China, o maior importador de petróleo do mundo, depois da abolição gradual mas persistente das medidas restritivas devido à Covid-19, os mercados reagiram em alta ligeira, contrariando os indícios de que a subida das taxas de juro nos EUA, o maior consumidor planetário, pode levar a um abrandamento da economia global.

A economia mundial está em declínio há vários anos, sendo que, para as economias petrodependentes, como a angolana, isso sucede deste 2014, pior que nas grandes economias ocidentais, onde o problema começou com a pandemia do Sars CoV-2, em Fevereiro/Março de 2021, mas o crude parece estar a reagir melhor que o que seria expectável com um impacto profundo no sector produtivo mundial nos últimos três anos, marcados de forma mais contundente pela Covid-19 e pela guerra na Ucrânia.

Com o advento do conflito no leste europeu entre Ucrânia, com apoio dos aliados ocidentais da NATO; e a Federação Russa, a economia internacional voltou a ser atingida em força, no momento em que começava a recuperar dos anos pandémicos.

Os efeitos foram imediatos no sector energético porque a Rússia é um dos três maiores produtores/exportadores de crude e gás natural do mundo, com o barril a atingir, em Março, os 139 dólares, apenas menos sete que o máximo histórico atingido em Junho de 2008, tendo, desde então, vindo a equilibrar em torno dos 70/80 dólares, onde esá, de resto, por estes dias.

Em equilíbrio periclitante, o barril de Brent, vendido em Londres, e que serve de referência principal para as ramas exportadas por Angola, estaa hoje a valer, perto das 14:00, hora de Luanda, 79,92 USD, mais 0,27% que no fecho de segunda-feira, abaixo, portanto, da fasquia simbólica dos 80 dólares.

A resiliência do petróleo, numa época histórica conflituosa, seja na economia, por causa da pandemia, primeiro, seja na dispersão de conflitos, como o da Ucrânia, depois, e quando o mundo precisa urgentemente de lidar solidamente com um problema potencialmente catastrófico para a Humanidade que são as alterações climáticas, através de uma transição energética, o sector parece ter asas quando tudo indicava que deveria estar por esta altura em colapso.

Isto, porque, obviamente, a transição energética, que até há bem pouco tempo, era vista como a salvação do Planeta Terra, com as evidências ruidosas de que o clima está "louco", foi literalmente posta de lado como resposta às necessidades energéticas das grandes economias ocidentais e da China, depois da Rússia ter invadido o país vizinho e subtraído milhões de barris aos mercados, seja por causa das sanções que lhe foram impostas, seja por opção de Moscovo como reacção a essas mesmas sanções.

E é assim, que, entre ligeiros ganhos, como o de segunda-feira, perto de 1% com o anúncio da abertura na China, e pequenas perdas, semelhantes à de hoje, terça, 10, cerca de 0,25%, o barril, tanto o Brent como o WTI, de Nova Iorque, vão navegando em cabotagem, de forma a conseguir reagir rapidamente a quaisquer sinais, positivos ou negativos, vindos da "costa".

Para já, a atenção dos mercados, no alto mar da imprevisibilidade que se apresenta no mundo de hoje, está focada no "farol" da inflação e, provável, recessão, nos EUA e na Europa ocidental, bem como no evoluir da guerra entre Kiev e Moscovo, ou ainda eventuais correcções à produção que possam advir do painel ministerial da OPEP+, a organização que integra os Países Exportadores (OPEP) e um grupo de desalinhados encabeçados pela Rússia, que, no agregado, controlam mais de 50% da produção mundial actualmente em volta dos 100 milhões de barris por dia (mbpd), dos quais cerca de 1 mbpd são extraídos no offshore angolano.

Mas nem udo são notícias assim-assim...

... porque uma das principais casas financeiras do mundo, a Goldman Sachs acaba de reafirmar os seus prognósticos positivos para o petróleo, antecipando que, durante 2023, o barril vai chagar aos 105 USD.

A multinacional da finança entende que esta subida vai ter suporte na crescente robustez da procura, em grande medida suportada pela China, que já está, devido à diluição dos confinamentos, a aumentar fortemente as importações para as suas gigantescas refinarias que alimentam não só o gigante asiático como ainda uma boa parte dos países da região.

Este efeito tem ainda razão, adianta a Goldman Sachs, citada pelas agências e sites especializados, na mestria já demonstrada à saciedade pela OPEP+ no manuseamento das ferramentas de controlo efectivo dos mercados, não temendo consequências devido à afronta dos interesses norte-americanos, como sucedia há anos, apostando em cortes à produção sempre que é detectada qualquer fragilidade, corrigindo de imediato as tendências negativas.

Isto é também suportado ainda pelos gráficos que medem o consumo global e antecipam tendências, sendo agora evidente uma subida esperada em 2023 em mais de 2,7 mbpd, voltando a procura a superar a oferta de forma sólida já a partir do segundo trimestre, como nota o banco de investimento norte-americano.

E, para Angola...

... este cenário é especialmente importante porque, apesar da diminuição continuada da produção nacional, ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a divulgação em Novembro de 2022 de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.