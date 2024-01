Só entre terça-feira e esta quarta-feira, 17, o barril de Brent, a principal referência para as exportações angolanas, perdeu mais de 3 USD, sendo a razão mais próxima o aparente enfraquecimento da economia chinesa, o maior importador do mundo.

A ajudar a este arrefecimento nocturno vindo do gigante asiático, está ainda o sobreaquecimento da moeda norte-americana, o dólar, porque, como se sabe, se este passa a valer mais em relação às restantes moedas, os países que importam crude têm de gastar mais a comprá-los para adquirir a mesma quantidade de petróleo porque o dólar ainda é a moeda franca global no negócio da energia.

Depois de na terça-feira o barril ter disparado para muito perto dos 80 USD, tendo chegado aos 79,10, menos de 24 horas depois, estava a valer 76,7 USD, perto das 11:30, hora de Luanda, um trambolhão de mais de 2%, quase 3 dólares.

Isto sucede quando, como o Novo Jornal noticiava aqui, a produção nacional caiu ligeiramente em Dezembro face ao que era esperado, 1,169.461 barris diários, quedando-se nuns 1,122.524 barris por dia, para um total mensal de 34 798 255.

E também quando o mundo atravessa um período de forte instabilidade com guerras no leste europeu e o Médio Oriente, com grandes produtores e exportadores de crude neles envolvidos directa ou indirectamente, como a Rússia e a Arábia Saudita ou o Irão, e que, contrariando os registos históricos, sem provocarem pânico generalizado nos mercados e abruptas subidas no valor da matéria-prima sustentadas pelo receio, que é evidente actualmente também, de disrupções negativas na oferta.

Porque é que nos idos de 1970, 1980 ou 1990 os conflitos que incidissem no Médio Oriente faziam disparar os alarmes globais e ainda mais os preços do barril, e hoje tal não sucede, é, em parte, porque o mundo tem hoje uma multipolaridade de geografias de oferta de petróleo que então não existiam, mas, ao mesmo tempo, também nunca o mundo consumiu tanta energia fóssil, apesar da pressão exercida para a transição energética devido às alterações climáticas que ameaçam a sustentabilidade da vida no planeta.

Ao que tudo indica, segundo a Reuters, a expansão limitada, inferior às previsões dos analistas, de "apenas" 5,2%, em comparação com o ano transacto, da economia chinesa, não sendo terrível para Pequim, é-o para os países exportadores, como Angola, porque põe em causa os analistas, tanto da Goldman Sachs como da JPMorgan, que apontavam para um crescimento robusto no gigante asiático como motor do crescimento da procura para 2024.

E esta resposta dos mercados, estranhamento em pandã sobre a subvalorização dos conflitos no Médio Oriente e leste europeu, e sobrevalorização dos dados oriundos da economia chinesa, quebra no "colorido" face à evidência de que em 2023, como nota a Reuters, a refinação de petróleo na China bateu um novo recorde de sempre ao subir mais de 9%, indicando uma procura robusta.

Mesmo com esta aparente incongruência entre causas e efeitos, o que permite adivinhar a mão invisível das grandes economias ocidentais que carecem de energia barata para combater o frio das suas crises económicas e financeiras internas, muito marcadas por alto desemprego e inflação em alta, como é o caso dos EUA e da Alemanha, facto inequívoco é q eu esta desvalorização do barril é uma má notícia para Angola e os restantes produtores africanos que ainda edificam os seus planos de crescimento com base na matéria-prima.

Para Angola, as contas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, ter o Brent nos 76 USD permite, embora não seja o antidoto definitivo, diluir alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

Com OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave, o que ficou mais fácil depois de Angola ter, em Dezembro passado, anunciado a saída de membro da OPEP, o que deixa um eventual acréscimo da produção fora dos limites impostos pelo cartel aos seus membros como forma de manter os mercados equilibrados entre oferta e procura.

O crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, actualmente perto dos de 1,12 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.