Da Ásia chegou a confirmação de que o Governo chinês avançou mais um patamar na redução das restrições à mobilidade no âmbito das suas políticas de contenção da Covid-19, o que se pode traduzir sem grande margem para erro como um renovar da esperança de que o gigante asiático e maior importador de petróleo planetário volte a aumentar o consumo de combustíveis fósseis.

Da América chegou a confirmação de que a indústria petrolífera dos EUA, o maior consumidor do mundo e também o maior produtor da actualidade, está sob forte pressão devido aos sucessivos fenómenos climáticos adversos, especialmente a histórica frente fria que abrange quase todo o território dos Estados Unidos, sendo já real a forte redução da sua capacidade de extracção de crude.

Ora, se na China aumenta o consumo e nos EUA reduz-se a produção, mesmo que o consumo também tenha sido afectado, nomeadamente com o concelamento de milhares de voos durante a época natalícia, então está montado o cenário para aquilo que os mercados mais esperam quando a valorização do barril é bem acolhida, ou seja, na perspectiva dos exportadores, como é o caso de Angola.

Na China a boa nova foi o fim da exigência de quarentena obrigatória para os viajantes já na segunda semana de Janeiro, pondo assim fim a uma obrigação que vigorava desde o início de 2020.

Este impacto é ainda sublinhado por uma desvalorização do dólar norte-americano, o que é consequência, segundo a Reuters, da decisão política do Governo chinês, levando o dólar mais fraco a uma redução do valor real do barril de petróleo para quem usa outras moedas para adquirir a matéria-prima através de movimentações cambiais, o que se traduz pela matemática simples seguinte: se um dólar valer hoje 100 Ienes japoneses, para o Governo de Tóquio, acontece um ganho real, na aquisição de petróleo, de 10 por cento se a moeda americana passar a valer 90 Ienes, porque o USD ainda é a moeda franca mundial em que assenta a maioria das transações no sector.

Para Angola, com o crude a ser a luz que mantém acesa à esperança de sucesso no combate à crise económica severa que o país atravessa desde praticamente 2016, porque ainda é responsável por 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e até 60% das suas receitas fiscais.

Estas são boas notícias para o Governo de João Lourenço encarar 2023 com optimismo, embora os riscos sejam conhecidos, desde logo as variações próprios dos mercados e dos seus humores de alta sensibilidade, mas também a questão da continuada baixa da produção nacional, que está actualmente ligeiramente acima do 1 milhão de barris por dia, quase metade do máximo histórico atingido em 2009, a bater nos 1,9 mbpd.