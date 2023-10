Os analistas chamam-se "prémio de guerra" que se traduz, neste caso, por uma valorização do barril de petróleo, desde 07 de Outubro, quando o sul de Israel foi invadido pelos militantes armados do Hamas, de quase 10%, mas, para Angola, é um alívio que chega mesmo a calhar.

Quando os gráficos do negócio global do petróleo mostravam o barril a valer 84 USD no dia 06 de Outubro, a equipa económica do Governo angolano deve ter pensado que já só faltavam menos de 10 USD para o valor médio usado na elaboração do OGE 2023, que foi de 75 USD por barril.

Com um aperto histórico na garganta devido ao pulo que deu o compromisso da dívida com o fim da moratória oferecida pelos credores devido à pandemia da Covid-19, de menos de 4 mil milhões USD para mais de 7,5 mil milhões USD, este período de meses em alta da, de longe, maior fatia das exportações nacionais, foi visto como um balsamo para o Tesouro angolano.

E se assim se mantiver, esse balsamo vai ainda ser mais "milagroso" porque o compromisso da dívida nacional com o exterior vai passar dos 7,5 mil milhões para uns estratosféricos 14 mil milhões, o que deixará o país ainda mais assoberbado com a sua severa crise cambial e aguda doença inflacionista, sendo claramente um pesadelo se o barril encetar um percurso contrário, sabendo-se como se sabe que a economia nacional é das mais petrodependentes do mundo e tarda em se diversificar, apesar das promessas nesse sentido do Executivo.

Para já, a ameaça sobre o Médio Oriente, região que produz mais de 40% do crude extraído em todo o mundo, cerca de 102 milhões de barris por dia, constituída pelo conflito entre Israel e a Palestina, está mesmo a levar a melhor sobre a curiosa notícia que se soube na quinta-feira, com o levantamento parcial das sanções dos EUA ao sector petrolífero venezuelano.

Isto, porque o aligeirar das sanções norte-americanas ao regime de Nicolas Maduro vai fazer chegar aos mercados mais cerca de 200 mil barris por dia, ou seja 25% em cima dos cerca de 800 mil que a Venezuela está "autorizada" a produzir pelos EUA, que aperta o gargalo venezuelano castigando os países que comprarem crude, fora da "legalidade", a Caracas.

Mas há mais, e isso sim, seria um banho balsâmico para as contas angolanas, que é o risco real e objectivamente possível de o barril bater todos os recordes históricos, actualmente de 147 USD em Junho de 2008, caso o conflito alastre, o que é garantido que ira suceder se Israel fizer avançar a sua monstruosa máquina de guerra que ergue na fronteira com Gaza, estando, actualmente, milhares de carros de combate e mais de 300 mil soldados à espera de ordem para atravessar a fronteira do norte de Gaza com Israel.

Entre a espada israelita e a parede palestiniana está agora o punho norte-americano, que não tem nada a ganhar com tal cenário dantesco e está a empenhar o seu músculo diplomático e financeiro para exercer influência sobre Telavive para travar os falcões de guerra do Governo de Benjamin Netanyhau.

Uma das razões mais evidentes para o interesse de Washington em manter a guerra na estreita Faixa de Gaza é que o seu alastramento levaria à necessidade de envolvimento dos EUA na guerra, como, de resto o Presidente Joe Biden já avisou, com o seu já famoso "don"t, don"t" e para tal tem dois dos seus dois maiores porta-aviões na costa israelita, o USS Geral Ford e o USS Dwight D. Eisenhower, bem como as suas frotas de apoio, é, precisamente, evitar uma escalada sem precedentes da matéria-prima, o que seria um tiro certeiro na sua economia, já esmagada por uma alta inflação e risco de recessão.

A outra é porque os EUA correm o risco de se verem envolvidos em duas frentes de guerra, a da Ucrânia, onde são quem mais alimenta o esforço combativo de Kiev, e agora esta, na Palestina, o que levou mesmo Joe Biden a pedir ao Congresso a autorização urgente para desbloquear 100 mil milhões USD para os ucranianos e os israelitas.

Este retrato da guerra é de tal forma importante que é nela que os mercados e os analistas estão concentrados, pela razão simples de que é dela que vai depender o comportamento do sector no advir breve.

Mas o que é já palpável e fora da grelha larga dos prognósticos é que o baril estava, nesta manhã de sexta-feira, 20, perto das 11:30, a valer 93,44 USD, +1.13% que no fecho de quinta-feira, dia em que o barril sofreu um rombo com o aligeiramento das sanções dos EUA à Venezuela.

Para Angola, as contas são estas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, manter o Brent acima dos 90 USD permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista e gera superavit relevante face ao valor de 75 USD por barril com que foi elaborado o OGE 2023.

O petróleo representa hoje mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de maner a produção nacional acima de 1,1 mbpd com os campos "Ndola Sul", "Agogo Fuel ou os projectos "Begónia", "Cameia" e "Golfinho", gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.