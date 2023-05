Um pouco menos simples é perceber que estes 10 dólares a menos por barril têm um impacto gigantesco nos países exportadores da matéria-prima e ainda mais naqueles que dependem em grande medida do sector petrolífero, como é o caso de Angola, onde este representa mais de 90% do total das suas exportações.

Este cenário é criado por uma disputa de titãs entre, por um lado, a inflação e a desvitalização das economias chinesa e norte-americana, as duas maiores economias e os dois maiores consumidores mundiais de crude, e, por outro, os cortes na produção na OPEP+, o "cartel" liderado por sauditas e russos, e os dados normalmente galvanizantes da redução dos stocks nos EUA.

Para já, esta refrega parece estar a ser ganha pelas crises chinesa e norte-americana, mergulhadas, a primeira em dificuldades na produção fabril (manufacturação) e a segunda, numa inflação historicamente sem paralelo nas últimas décadas e preocupantes indícios de desmoronamento do seu sistema bancário, com o colapso de três bancos em dois meses.

Ou seja, depois de meses a fio com valores elevados, com os países exportadores como Angola a esfregarem as mãos de contentamento, eis que o, como sempre sucede, refluxo começa a ser evidente, e os dados oriundos da actividade fabril chinesa apontam para uma persistente redução, contrariando os primeiros meses do ano, mais sorridentes com o fim das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

É certo que a Goldman Sachs, sempre optimista no que diz respeito ao sector petrolífero, aponta para que, ainda durante 2023,o barril se aproxima dos 100 USD. Mas, para já, tal fasquia, é melhor usar a sabedoria de São Tomé... ver para crer.

Até porque já esta quinta-feira, o Banco Central Europeu anunciou uma nova subida da taxa de juro, a 7ª consecutiva, de 0,25%, isto 24 horas depois de o mesmo ter feito a Reserva Federal norte-americana, o que é um mau sinal para as economias respectivas, afogadas que estão em inflação, risco de recessão, aumento de desemprego e descontentamento social crescente, sendo que a guerra na Ucrânia tende a obstaculizar uma saída célere para este contexto e incerteza que começa a enraizar-se mais e mais no tecido social e económico global.

E se se sabe que se os EUA ou a China espirram, o mudo constipa-se, com os dois gigantes planetários a espirrar ao mesmo tempo, no resto do mundo, provavelmente, o problema já não se trata apenas com paracetamol, vai ser mesmo preciso recorrer a cudados profissionais.

Contas nacionais

A já referida recessão ao virar da esquina nos EUA, a crise no sector bancário, a desconfiança na Europa ocidental de que as coisas vão piorar devido à infindável e cansativa guerra na Ucrânia, e o impacto da esperada subida da taxa de juro pela FED para tentar esmagar a inflação, a que se juntam os dados magros da produção na China, estão a adensar ainda mais este cenário complexo para as contas angolanas.

E nem os cortes na produção de 1,16 milhões de barris por dia decididos pela OPEP+, que entram em vigor este mês, parecem estar a conseguir conter a depressão que está a abalroar os mercados.

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é melindroso.

Com o barril a valer pouco mais de 72 USD, o Governo angolano está a perder a folga no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

O país ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.