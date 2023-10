As últimas semanas nos mercados petrolíferos estiveram sob influência directa do conflito entre as Forças de Defesa de Israel (IDF) e o movimento palestiniano islâmico, Hamas, com o barril a sentir fortemente os estilhaços desta guerra que ameaça incendiar todo o Médio Oriente, mas os gráficos estão esta segunda-feira, 30, a voltar a vergar-se sob o peso das grandes economias mundiais e os seus problemas internos.

Não é que o risco de alastramento deste conflito tenha acabado, pelo contrário, mas enquanto Gaza é consumida pelos bombardeamentos israelitas sem que o fogo alastre regionalmente, os mercados não podem deixar de reparar que o mundo continua a pular e a avançar e nem sempre para o lado que mais agrada a Angola, até porque, para já, o que acontece na China e nos EUA, os dois maiores consumidores do mundo de crude e as duas maiores economias globais, está a empurrar, de novo, o barril de Brent para baixo dos 90 USD.

Temos em pano de fundo para as grandes preocupações das petroeconomias, como a angolana, o ataque terrorista do Hamas ao sul de Israel a 07 de Outubro e o terror da resposta israelita, tudo com imagens dramaticamente esclarecedoras em "loop" nos ecrãs de todo o mundo, que antecede a já anunciada invasão terrestre da Faixa.

Mas no palco, hoje, pelo menos, estão, como sublinha a Reuters na sua abordagem diária aos mercados, os dados pouco simpáticos da economia chinesa, especialmente da sua produção fabril, claramente em queda, e dos EUA, que há meses a fio sofre por antecipação de cada vez que a Reserva Federal reúne para analisar se é ou não adequado uma nova alteração às taxas de juro directoras, que, sem excepção, têm subido, embora de forma menos vigorosa.

E são estes dados oriundos do gigante asiático, a segunda economia mais robusta do planeta e que é quem mais importa crude em todo o mundo, de longe, e os "americanos", que são a maior economia e o maior consumidor globalmente, embora o impacto nos mercados seja menor porque produz internamente quase toda a energia que queima, que estão a fazer girar a roda da fortuna dos países exportadores, sobressaindo destes os que carregam as crises económicas mais severas, com Angola entre os primeiros deste pouco recomendado grupo.

É, todavia, de esperar que, a qualquer momento, este cenário se inverta, até porque, apesar das fortes e crescentes críticas e condenação da resposta assimétrica e aterradora de Israel sobre Gaza, com origem em todo o mundo, em Telavive não parece que exista sensibilidade para os pedidos de contenção e adequação dos seus ataques às leis da guerra, como, de resto, até os seus principais aliados, entre estes os EUA, têm pedido com cada vez mais veemência.

E isso significa que é real o risco de alastramento para lá das fronteiras de Gaza e de Israel deste conflito, primeiro para as sub-regiões da fornalha, como o Líbano e a Síria, depois, como já foi dito com estrondo pelo Irão, para o resto do Médio Oriente, onde estão os campos que garantem 40% da produção mundial de petróleo.

Resta saber até quando os esforços das Nações Unidas, e de alguns actores globais importantes, como a União Europeia e a China, ou mesmo os EUA, que não podem aceitar de bom grado uma nova "explosão" dos preços da matéria-prima nos mercados devido aos seus problemas económicos internos, vão conseguir manter o rastilho de Gaza longe do pavio que liga ao barril de pólvora, ou de crude, do Médio Oriente.

Para já, o que conta mesmo, para quase todos, seja porque são compradores ou exportadores, é que o barril de Brent, a referência principal para as ramas exportadas por Angola, estava, perto das 10:00 desta segunda-feira, 30, hora de Luanda, a valer 89,56 USD, -1.01% que no fecho anterior, sexta-feira.

Para Angola, as contas são estas...

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, manter o Brent aos valores dos últimos meses, entre os 85 e os 95 USD, permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista e gera superavit relevante face ao valor de 75 USD por barril com que foi elaborado o OGE 2023.

O petróleo representa hoje mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de manter a produção nacional acima de 1,1 mbpd com os campos "Ndola Sul", "Agogo Fuel ou os projectos "Begónia", "Cameia" e "Golfinho", gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.