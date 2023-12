Olhando para os gráficos dos mercados petrolíferos nesta quarta-feira, 13, e para o relatório final da Cimeira do Clima, COP28, que chegou ao fim no Dubai, na terça-feira, 12, é preciso um enorme esforço para acreditar que isto não está tudo ligado.

Está, está tudo ligado, mas, se calhar, não tanto como seria de esperar, porque se é verdade que o documento-síntese da COP28 aponta claramente para um compromisso exigido à Humanidade que o fim dos combustíveis fósseis seja traçado agora para ainda haver esperança que o Planeta Terra sobreviva ao aumento da temperatura global, a verdade é que os analistas dizem que o que está a fazer o preço do barril se esfumar é o excesso de oferta.

Mas é verdade que seria mais fácil ligar tudo pela sua lógica mais básica, que seria esta: se o mundo concentrado no Dubai, para a COP28, arranjou, na terça-feira, forma de elaborar um documento que promete um compromisso que leve ao fim do uso do petróleo e do gás para salvar o Planeta e se os mercados, hoje, um dia depois, quarta-feira, 13, estão em evidente derrocada, para a casa dos 72 USD por barril, então...

... então, pode-se dizer que é já o mundo a querer libertar-se dos hidrocarbonetos? Não. Nem de perto, nem de longe. Porque há muito que os especialistas sabem que antes de melhorar, vai ainda piorar, que é como quem diz, e a memória comprova, o período em que a Humanidade mais progrediu nas alternativas ao fóssil, na produção de energia verde, foi, precisamente na fase em que o petróleo esteva mais caro.

E não foi porque cresceu, nessa época, algures entre 2006 e 2014, a consciência ambientalista, foi porque a economia é quem mais ordena e a energia eólica e solar garantia menos gastos para os mesmos efeitos, sendo esses os anos dourados do crescimento das renováveis na Europa, a ponto de alguns países, como Portugal, terem agora períodos em que são auto-suficientes em energia com produção do seu sector alternativo...

Hoje, à medida que os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais evidentes, e já parece uma miragem conseguir, até 2050, garantir que o Planeta Terra não vai, até 2100, além do 1,5 graus de aquecimento, o que se procura é abreviar esse caminho para o desastre e o mais curto de todos é acabar com a dependência do petróleo e do gás natural, ou mesmo do carvão.

Mais cedo ou mais tarde, isso será inevitável e, entre as petroeconomias, como a angolana, quem mais cedo diversificar, mais cedo está apto a singrar no novo mundo "verde" que se avizinha...

O recorde indesejado... desejado

Mas não é para já, parece ser esse o chavão mais comum, de tal modo que o que está hoje a fazer descer, para um valor recorde de mais de seis meses, o barril de Brent, que serve de referência principal para as ramas exportadas por Angola, chegando aos 72, 6 USD logo no arranque da sessão, subindo depois ligeiramente para os 73,26, perto das 11:30, hora de Luanda, não é a consciência verde emanada do Dubai, a capital dos Emirados Árabes Unidos, cuja riqueza ofuscante advém da sua indústria fóssil, é sim do excesso actual de oferta de crude nos mercados.

Isto, porque, apesar de a OPEP+ ter voltado a fixar novos valores em baixa para a produção nos próximos meses, alongando para 2024 os cortes que estão em vigor desde meados de 2022, revistos e aumentados por diversas ocasiões, parece haver cada vez mais petróleo disponível, seja porque há novos players, como a Guiana, que está na calha para injectar mais 3 milhões de barris por dia (mbpd), seja porque alguns dos membros do "cartel", como Angola, já assumiram, segundo a Bloomberg, que não vão alinhar nos cortes.

Seja como for, há indícios de problemas incomuns na economia global, como o mostram os números da norte-americana, especialmente no quase inevitável regresso aos aumentos das taxas de juro directoras, como ferramenta mais à mão para controlar a inflação, depois de, como recorda hoje a Reuters, o índex de preços aio consumidor dos EUA mostrar, surpreendentemente, um aumento, o que deverá levar a Reserva Federal a analisar a possibilidade de novas mexidas para travar a inflação.

E, como a teoria aponta e a realidade tem mostrado à evidência, taxas mais altas levam a menor actividade económica, e, naturalmente, meno actividade económica na maior economia do mundo, a norte-americana, conduz a menos consumo de crude... Por isso, não, ainda não é a consciência verde a tomar conta da Humanidade, ainda é a velha economia...

Há, contudo, um efeito contaminante que pode verificar-se, segundo a OPEP+ e a Agência Internacional de Energia (AIE), em 2024, que é uma redução da procura, o que contraria as estimativas anteriores destes dois organismos, e essa redução leva a benefícios ambientais, mas ainda é, para todos os efeitos, "a economia, estúpido!".

Menos 3,7 mbpd em 2024, se as decisões da OPEP+ forem cumpridas, 2,2 mbpd definidos em 2022 e 1,5 mbpd, de motu próprio, por sauditas (1 mbpd) e russos (500 mil bpd), não mostram ser suficientes para vergar os mercados...

O que leva os analistas a admitir que o cartel, a que pertence Angola desde 2007, deverá voltar à carga em breve, como o deixa perceber a recente visita do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, à Arabia Saudita e aos EAU, e depois ter recebido o Presidente do Irão, somando assim quatro dos mais importantes produtores da Organização que é responsável por 50% dos mais de 102 mbpd que o mundo consome actualmente.

E, para os países que dependem do negócio do crude, como ainda é o caso de Angola, ainda há outro dilema, caso se confirme, com está previsto, que, depois da COP28, venha a ser desenhado um mapa claro para um fade out mais destemido para o abandono dos combustíveis fósseis como a força principal da economia global.

Isto, porque vão ter que decidir se contribuem para essa redução, matando a sua galinha dos ovos de ouro, ou apostam no "verde" para salvar a Humanidade?

Para já, as contas de Angola são simples...

Angola é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, e ter o Brent nos 73 USD não permite diluir os efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista, até porque o país enfrenta também o problema da persistente redução da produção diária.

No entanto, com o OGE 2024 elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, estes valores actuais permitem um relativo optimismo, mas aumentar a produção é o factor-chave.

O Presidente da República, João Lourenço, deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de manter a produção nacional acima de 1,1 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.