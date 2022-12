O barril de crude voltou hoje a passar em alta a fasquia dos 80 USD em Londres, onde o Brent local serve de referência para as exportações angolanas, depois de, nos últimos dias, ter cedido aos indícios de que uma recessão global está pronta a aumentar o nível do furacão que tem agitado fortemente os mercados internacionais do petróleo.

Hoje, perto das 13:20, hora de Luanda, o barril de Brent estava a valer 82,75 USD, mais 0,02% que no fecho de quarta-feira, dia em que os mercados já estavam a mostrar uma recuperação relevante de perdas que no início da semana atirou o barril para valores de Dezembro de 2021.

Também nos EUA, o WTI de Nova Iorque estava a dar sinais idênticos de animação, chegando ais 77,36 USD, com subida similar à verificada em Londres.

Por detrás deste momento marcado pelas oscilações sucessivas, está o comportamento do dólar norte-americano, que tem vindo a ganhar e a perder face às restantes moedas, sendo que, como se sabe, sempre que o dólar desvaloriza, o preço do barril aumenta, porque os países importadores que ainda pagam o crude em USD, precisam de mais moeda nacional para cumprir essas obrigações contratadas.

Mas este é um pormenor, importante, mas um pormenor, considerando que em pano de fundo a mover as peças mais importantes deste xadrez internacional está o comportamento da economia chinesa, que tem vindo a dar sinais de amortecimento das medidas de confinamento da Covid-19, libertando o potencial do maior importador da matéria-prima mundial e a segunda maior economia planetária.

Isto, apesar de os sinais em sentido contrário, com a ameaça de uma recessão global, como tem vindo a advertir o FMI, poder alterar todos os cenários, baralhar todas as contas, e tirar o tapete a este momento de recuperação do sector do qual Angola ainda depende em grande medida, considerando que representa 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e até 60% das receitas fiscais do Estado.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a recente divulgação de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.

Ameaças no virar da esquina

Há muito que se sabe que os combustíveis fósseis estão condenados devido ao seu impacto calamitoso no clima global e a transição energética está, passo a passo, a impor a sua substituição por energias limpas. Foi dado um passo relevante nesse processo e o fim do crude como energia essencial ficou mais perto.

A Lusa noticiou, em conjunto com a generalidade dos media internacionais, que cientistas nos Estados Unidos conseguiram chegar mais perto do Santo Gral da produção de energia limpa, sem produção de quaisquer gases com efeito de estifa.

Pela primeira vez foi possível produzir numa reação de fusão nuclear mais energia que a que foi consumida, noticiou hoje a imprensa.

Segundo o jornal britânico Financial Times, a reação produziu 2,5 megajoules de energia face aos 2,1 megajoules usados para alimentar os `lasers` que serviram para bombardear isótopos de hidrogénio mantidos num estado de plasma sobreaquecido com o intuito de fundi-los em hélio, libertando um neutrão e energia limpa (livre de carbono).

A experiência, que constitui um avanço no uso da tecnologia de fusão nuclear para produzir energia limpa, barata e quase ilimitada, foi feita no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, especialista em investigação nuclear.

O processo de fusão, o oposto da fissão de átomos pesados (de urânio) em que assenta a energia nuclear atual, consiste em juntar átomos de elementos leves, como o hidrogénio, a altas temperaturas, formando hélio e libertando uma enorme quantidade de energia na forma de calor. As reações de fusão são geradas por estrelas como o Sol.

A tecnologia de fissão nuclear, que gera resíduos altamente radioativos, apenas produz 10% da energia mundial, muito menos do que o carvão e o gás (combustíveis fósseis com forte impacto no ambiente).

Se esta experiência for concluída de forma a começar, através dela a fornecer energia limpa à economia global, o petróleo terá os dias contados mais depressa do que se pensava e as economias dos países petrodependentes vão ressentir-se fortemente.