Por detrás desta derrocada, que levou o Barril a valores que já não eram vistos há mais de sete meses, deixando como miragem os recordes de mais de uma década que emergiram como efeito colateral da guerra na Ucrânia, está a tremenda incerteza entre os dados de quase pânico com as grandes economias ocidentais, afogadas em inflação, desemprego e ameaça de recessão, e a possibilidade de a Rússia cortar todas as exportações de energia para todo o Ocidente que apoia Kiev na sua guerra com Moscovo.

Os sinais de que algo de incandescente estaria para acontecer surgiram logo pela manhã, com os gráficos dos mercados mais importantes para o negócio do petróleo a projectarem sinais de alerta em todas as linhas.

Apesar de ter recuperado ligeiramente, a meio da manhã, depois do seu pior desempenho, no início da sessão de hoje, 07, em quase sete meses, ter chegado tão baixo deixava claro que existia um problema nos mercados e que a manutenção do valor do barril acima dos 90 USD deixararia de ser possível em pouco tempo.

A flamejante inflação nas grandes economias ocidentais e a apreciação fulgurante do dólar norte-americano são algumas das razões para as economias petrodependentes sentirem um abanão nas próximas semanas, senão mesmo nas próximas horas.

Inflação galopante, risco de recessão nos EUA e na Europa ocidental, desemprego em níveis pouco vistos em décadas nas mais poderosas economias do Planeta e dados pouco simpáticos sobre a economia chinesa, que é o maior importador de crude do mundo, o que dá ao gigante asiático o poder de infectar o negócios do crude mundial com um "pneumonia" apenas com um espirro, são o labirinto de onde o petróleo tem de sair, o que todos os analistas admitem ser possível mas muito difícil.

Uma ajudinha para que o barril não deixe ver-se-lhe o fundo veio da OPEP+, o "cartel" liderado pela Rússia e Arábia Saudita desde 2017, juntando os 23 países exportadores (OPEP) e 10 desalinhados encabeçados por Moscovo, que na sua reunião mensal de Setembro avançou com uma medida a que já não recorria há muito tempo, diminuir em 100 mil barris por dia a produção global da agremiação ao invés de a aumentar, como vem a fazer desde meados de 2021.

Actualmente, a OPEP+ é responsável por cerca de 50% da produção mundial de crude, que se cifra, com ligeiras oscilações, em torno dos 100 milhões de barris por dia (mbpd), e a sua disponibilidade para exercer pressão sobre os mercados para forçar o seu equilíbrio através de aumentos ou redução da produção, pode ser uma firewall para eventuais derrocadas, oq eu seria, por exemplo, uma passagem para baixo da fasquia dos 90 USD no Brent e 80 USD no WTI em Nova Iorque.

No entanto, como ficou claro no início deste mês, a Rússia, um dos três gigantes do sector, com EUA e os sauditas, não parece estar muito disponível para ceder parte da sua extracção a esta estratégia da OPEP+, até porque lida com uma pressão extra por causa das sanções pesadas aplicadas por EUA e União Europeia sobre os seus produtos energéticos depois da invasão da Ucrânia, a 24 de Fevereiro, o que pode fragilizar esta derradeira linha defensiva do sector face à pressão exercida pelos dados negativos que estão a surgir das grandes economias mundiais, que são ao mesmo tempo os maiores consumidores de crude e de gás natural.

Esta quarta-feira, perto das 15:00, hora de Luanda, o barril de Brent estava a ser vendido a 89,44 USD, uma perda de 3,51%, em Londres, depois de ter chegado, ao longo da sessão, aos 93,8 USD, enquanto em Nova Iorque, no WTI, a medida tenha chegado aos 85, embora tenha recuperado para os 87, 23 USD à mesma hora. Estava nos 83,41 USD também às 15:00, derretendo mais de 4% do seu valor.

Quanto ao que se espera do mercado global da matéria-prima no advir breve, que, garantidamente, conta com uma atenção especial do Governo angolano - que nunca deixa conhecer a sua posição no seio da OPEP, de que é membro desde 2007, e quando o faz é tardiamente -, segundo os analistas mais cotados, não é forçosamente bom, porque os dados existentes no todo económico planetário também não são bons.

E um dos dados apontados para isso é a forte valorização do dólar norte-americano, que, sempre que ocorre, como é o caso actualmente, pressiona em baixa o valor do barril, porque os países precisam de usar mais da sua moeda nacional para adquirir os dólares com que o crude é transaccionado em todo o mundo, excepto algumas negociações bilaterais envolvendo quase sempre a Rússia e os seus mais próximos aliados, como a China ou a Índia.

Outro é o regresso do medo da Covid-19 com a chegada do Inverno ao Hemisfério Norte, onde estão as grandes economias mundiais, como se verifica já com os crescentes confinamentos nas grandes cidades chinesas, uma das razões para a redução do consumo de energia na segunda maior economia mundial.

E ainda outro é a forte subida das taxas de juro pelos bancos centrais dos EUA e da Europa, ferramenta preferencial para esbater a flamejante inflação, mas que pode ter como efeito colateral a subida ainda mais pronunciada do desemprego e da concomitante procura por combustíveis refinados e não refinados.

Não se sabe qual a posição de Angola, como é habitual, sobre esta situação em que os membros da OPEP são chamados a responder em conjunto face aos "ataques" aos mercados para reduzir os preços do barril, como são disso exemplo a decisão tomada há meses pelos EUA e seus aliados mais próximos de inundar os mercados com parte das suas reservas estratégicas para esmagar os preços. Mas sabe-se que Angola é dos países mais afectados.

Em pano de fundo a este complexo "jogo de póquer", com todos a quererem fazer de conta que as cartas pequenas que têm na mão são "ases", está a exigência ocidental de esmagar os preços da energia porque é este sector que mais contribui para a inflamada inflação que corrói as suas economias e ameaça com uma recessão no horizonte que pode conduzir a uma tempestade de desemprego, a receita quase certa para um aumento dos protestos populares e com maiores consequências político-eleitorais, que é o que mais assusta as democracias ocidentais.

Alguns países estão mais atentos que outros a estas movimentações, como aqueles que mais dependem das exportações de crude.

E Angola está claramente na linha da frente desta atenta plateia do "grand jeu" petrolífero entre o ocidente e a Rússia, porque o crude ainda responde por 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e cerca de 60% das suas receitas fiscais que garantem a "lubrificação" do funcionamento do Estado.