As primeiras informações sobre o agravamento do estado de saúde do ex-Presidente, José Eduardo dos Santos (JES), foram veiculadas pela imprensa portuguesa na passada quinta-feira, 23, o que, a partir desta altura, "montou" plantão em frente à clínica onde se encontra internado em coma induzido e com um quadro clínico considerado irreversível. JES foi vítima de uma súbita paragem respiratória, terá caído na casa de banho da residência onde vive, em Barcelona, só 15 minutos depois é que a família deu conta do acidente e accionou os cuidados médicos.