A suportar esta perspectiva negativa para o consumo de crude no mundo, a OPEP sublinha a crise económica que se avizinha, com a inflação a disparar em direcção à recessão em algumas das grandes economias ocidentais, na Europa e nos EUA, com a subida das taxas de juro pelos grandes bancos centrais e o aparente refluxo da Covid-19 na China e os inerentes confinamentos.

Apesar deste "Outlook" pessimista, o "cartel" mantém um crescimento na procura para este ano de 2,64 milhões de barris por dia (mbpd), perto de 2,7%, embora isto representa uma substantiva quebra nas estimativas anteriores de mais de 450 mil bpd.

Estes números reprimidos da OPEP consubstanciam uma renovada justificação para a desafiante decisão que a OPEP+, que junta aos 13 membros deste colectivo, mais 10 exportadores encimados pela Rússia, tomou a 05 de Outubro de cortar 2 mbpd à produção, num gesto que enfureceu o Presidente dos EUA, Joe Biden, levando-o a fazer ameaças directas - raras ou jamais vistas, mesmo - ao Príncipe saudita Mohamed bin Salman, garantindo-lhe, como o Novo Jornal noticiou aqui, consequências por essa opção.

Mas as ameaças de Biden são, elas mesmas, a prova de que o cartel estava certo ao sustentar o corte avultado na produção no receio de um impactante arrefecimento da economia global, onde os EUA, em risco de recessão, inflação recorde e subidas íngremes nas taxas de juro, são um dos grandes "pivots", porque o Presidente norte-americano queria mais crude a circular para baixar o preço do barril de forma a fragilizar a impetuosidade inflacionista - acima dos 10 por cento - no seu país.

Alias, o próprio FMI, como o Novo Jornal também noticiou aqui, veio, no seu relatório de Outubro, divulgado na terça-feira, apontar para um futuro imediato de grande incerteza e múltiplos desafios que geram riscos que não eram sentidos há muitos anos, devido à inflação flamejante, buracos na estrutura das dividas soberanas, juros em subida acentuada e problemas sérios de distribuição de bens em todo o mundo.

Neste relatório da OPEP, o cartel espera, no entanto, um crescimento positivo de 2,34 mbpd, mas isso é menos 360 m bpd que o anteriormente esperado, para os 102 mbpd, o que, ainda assim, é mais, cerca de 2 mbpd, que o registado antes da pandemia da Covid-19 ter feito quase colapsar a economia planetária.

Porém, a organização a que Angola pertence desde 2007, deixa em aberto um espaço substantivo de dúvida e de risco para cenários ainda mais pessimistas porque existem riscos que não podem a este tempo ser devidamente perscrutados, nomeadamente no âmbito das políticas fiscais nas grandes economias consumidoras de crude, como os EUA, Europa ou China...