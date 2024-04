O preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência principal para as ramas exportadas por Angola, está esta manhã a valer em Londres 90,7 USD, perto das 11:05, hora de Luanda.

No último mês o preço do Brent subiu mais de 10%. Na quinta-feira, o Brent chegou mesmo a roçar os 91 dólares, no International Exchange Futures, um valor que não era atingido desde o início de Outubro do ano passado.

Alias, como o Novo Jornal sublinhava aqui, os grandes do mundo financeiro estão, em geral, alinhados na ideia de que o petróleo vai continuar a subir até 2025, admitindo-se que passe em alta os 100 USD ainda este ano, o que é uma grande notícia para a economia angolana, com o Executivo a elaborar o OGE 2024 com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, o que significa que se estes valores se mantiverem, ou ainda melhor, se escalarem para os 100 USD por barril, as contas são boas para Angola, visto que o crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do País, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo.