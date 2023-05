Dois exemplos claros dessas quedas que arrastam para o fundo o sossego da economia angolana são a queda de três bancos nos EUA em meses, o último já neste fim-de-semana, o First Republic Bank, que foi absorvido pela JP Morgan Chase Bank, e a queda abrupta da procura por gasóleo, um sinal claro de abrandamento económico e renovado receio de uma recessão ao virar da esquina puxada pela inflação historicamente alta gerada com o início da guerra na Ucrânia.

Este é o cenário que está a acomodar uma ligeira descida no valor do crude no início desta semana, depois do feriado global do Dia do Trabalhador, para os 79,17 USD, perto das 10:30, hora de Luanda, observando o Brent uma ligeira queda de 0,001 % face ao fecho da anterior sessão.

Mas as quedas não se registam apenas nos EUA, também a China enviou para os mercados sinais de inquietação nesta terça-feira, 02 de Maio, com uma redução da vitalidade dos dados sobre a sua economia, nomeadamente na produção fabril.

Ou seja, quando os dois maiores consumidores do mundo de petróleo e as duas maiores economias planetárias se constipam, os mercados petrolíferos gripam.

Mas também há subidas que fazem tombar o valor da matéria-prima, como mais uma subida esperada nas taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana, o que é visto pelos analistas como um sinal de que o regulador nos EUA não está confiante numa resposta suficiente da economia para reduzir a inflação, que é o combustível da agora mais próxima recessão.

Em suma, com estes dados, o que os mercados entendem é que a redução imposta na produção pela OPEP+, que agrega os países exportadores (OPEP) e a Rússia, não é suficiente para equilibrar os mercados face à descida na procura, acentuando um desequilíbrio que se mostra mais resiliente que o esperado face às movimentações do "cartel" que em 2022 retirou de circulação 2 milhões de barris por dia (mbpd) e já este ano secou na origem mais 1,16 mbpd.

As contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é, apesar de tudo, relativamente tranquilo.

Com o barril a valer pouco mais de 79 USD, o Governo angolano está, ainda assim, folgado no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década.

Por detrás desta descida, entre outros factores, está o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.