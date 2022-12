Esse efeito de alta nos mercados é resultado directo da imposição de um preço limite imposto ao crude Made in Russia desde 05 de Dezembro, mas quem se arrisca a sofrer mais consequências são os países europeus e as nações pobres de África e da Ásia.

Com a semana a chegar ao fim, o barril de Brent, que serve de referência principal às exportações angolanas, somam-se cinco dias de ganhos, com ligeiras oscilações diárias sem impacto no conjunto, estando esta sexta-feira, 23, a valer 82,5 USD, quase mais 2% que no fecho de quinta-feira, enquanto, no WTI de Nova Iorque, os ganhos são similares, ficando, perto das 11:00, hora de Luanda, a bater nos 79 USD, uma subida de perto de 1,9%.

E tudo porque o mundo pode ficar, de um momento para o outro, sem uma boa parte do crude russo, debaixo que está das sanções ocidentais, nomeadamente a imposição de um tecto máximo para o preço do barril a que pode ser vendido, 60 USD, que inclui as empresas de transporte marítimo e as seguradoras.

Com este novo pacote de sanções, o 9º desde que a guerra começou a 24 de Fevereiro, apesar do efeito de tiro pela culatra que está a acontecer na Europa ocidental e nos EUA, com níveis de inflação históricos e recessão planetária ao virar da esquina, o mundo deverá estar prestes a contar com menos 20 a 25% do crude até aqui disponível nos mercados.

E esse impacto pode ser ainda maior se, tal como tem estado a ameaçar, o Presidente russo, Vladmir Putin, concretizar o corte de crude e de gás aos países "hostis", ou sejam aos países que concordaram e aplicaram estas sanções da União Europeia e .

O impacto desta imposição só não é mais dramático porque os dados que estão a chegar dos EUA, a maior economia mundial, apontam para uma redução da procura por combustíveis devido a uma situação de algum alarme com o clima, sob o efeito de uma frente oriunda do ártico que limita a movimentação de milhões de norte-americanos nesta época festiva do Natal.

Com isso, estão a ser cancelados milhares de voos internos, o que representa a parte de leão do consumo civil de combustíveis, só equiparado ao transporte marítimo, que, no conjunto, aviação e transporte marítimo, respondem por 20% do consumo de petróleo em todo o mundo.

É igualmente importante nesta equação a possibilidade de um retomar de algumas medidas de contenção da pandemia da Covid-19, que está, de novo, a ganhar dimensão de pânico na Índia e na China, neste caso, depois de o Governo de Pequim ter relaxado os confinamentos para responder à agora abandonada política de "Covid Zero".

Este cenário é especialmente importante para Angola porque, apesar da diminuição continuada da produção nacional, ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa 95% das suas exportações, mais de 35% do PIB e até 60% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a recente divulgação de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.

Ameaças no virar da esquina

Além do esforço em substituir os combustíveis fósseis por energia limpa tradicional - solar, eólica, hídrica... -, há agora uma nova luz ao fundo do túnel.

Há muito que se sabe que os combustíveis fósseis estão condenados devido ao seu impacto calamitoso no clima global e a transição energética está, passo a passo, a impor a sua substituição por energias limpas. Foi dado um passo relevante nesse processo e o fim do crude como energia essencial ficou mais perto.

Entretanto, a generalidade dos media internacionais divulgaram na semana passada que cientistas nos Estados Unidos conseguiram chegar mais perto do Santo Gral da produção de energia limpa, sem produção de quaisquer gases com efeito de estufa, sendo, pela primeira vez, possível produzir, numa reação de fusão nuclear, mais energia que a que foi consumida, noticiou hoje a imprensa.

A experiência, que constitui um avanço no uso da tecnologia de fusão nuclear para produzir energia limpa, barata e quase ilimitada, foi feita no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, especialista em investigação nuclear.

O processo de fusão, o oposto da fissão de átomos pesados (de urânio) em que assenta a energia nuclear atual, consiste em juntar átomos de elementos leves, como o hidrogénio, a altas temperaturas, formando hélio e libertando uma enorme quantidade de energia na forma de calor. As reações de fusão são geradas por estrelas como o Sol.

A tecnologia de fissão nuclear, que gera resíduos altamente radioativos, apenas produz 10% da energia mundial, muito menos do que o carvão e o gás (combustíveis fósseis com forte impacto no ambiente).

Se esta experiência for concluída de forma a começar, através dela a fornecer energia limpa à economia global, o petróleo terá os dias contados mais depressa do que se pensava e as economias dos países petrodependentes vão ressentir-se fortemente.