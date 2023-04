Na terça-feira, com uma queda de mais de 2%, o barril de Brent, que serve de referência principal para as ramas exportadas por Angola, esteve à beira de descer abaixo da barreira simbólica dos 80 USD, mas dados oriundos do maior consumidor do mundo, os Estados Unidos, conhecidos na manhã desta quarta-feira, 26, estão a reverter o cenário negativo.

Com uma subida repentina já hoje de mais de 0,5%, o barril de Brent voltou a afastar-se daquela margem desconfortável dos 80 USD, para se ancorar, aparentemente de forma sólida, nos 81, 5 USD perto das 10:00, hora de Luanda, embora já com ganhos de 0,65% face ao fecho anterior.

Por detrás desta melhoria, na perspectiva dos produtores/exportadores, como Angola, que está entre os mais dependentes da matéria-prima para o seu bem-estar económico, estiveram, segundo a Reuters, os dados da economia norte-americana, que voltou a escalar o termómetro da procura por energia, impondo uma descida muito relevante nos seus stocks em mais de 6 milhões de barris por dia (mbpd), sendo igualmente impactante a descida nas reservas de combustíveis refinados.

Para estes resultados, a agência nota ainda que as refinarias dos EUA já estão a trabalhar no sentido de dar resposta ao pico de consumo esperado para o início do Verão no Hemisfério Norte, a partir de final de Maio, quando as famílias encetam longas viagens nas suas viaturas, por norma, de grande cilindrada e forte consumo de gasolina.

Este movimento levou a um crescendo no WTI de Nova Iorque e esse efeito rapidamente atravessou o Atlântico, fermentando o Brent, que saiu assim do vermelho onde estava já desde o início da semana.

Esta recuperação sucede à queda de 2% nas duas sessões precedentes, que levou o barril para valores anteriores às medidas robustas tomadas pela OPEP+ (OPEP+Rússia) em Abril no sentido de reduzir a produção em mais de 1 mbpd que somou aos 2 mbpd subtraídos no ano passado.

Além do inesperado, os analistas do sector vão estar atentos no advir breve às subidas quase certas nas taxas de juro do Banco Central Europeu e da FED norte-americana, aos dados da China, como maior importador do mundo, e ainda às regiões mais instáveis e mais próximas geograficamente das áreas de extracção de crude, como a guerra na Ucrânia e o conflito pré-guerra civil no Sudão.

As contas angolanas

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é, apesar de tudo, relativamente tranquilo.

Com o barril a valer pouco mais de 81 USD, o Governo angolano está, ainda assim, folgado no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década.

Por detrás desta, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.