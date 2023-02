O barril de crude vai chegar ao fim desta semana com perdas a rondar os 2,5 por cento, sendo que, até ao final do dia desta sexta-feira, 17, possa surgir um acontecimento inesperado que inverta o curso normal nos mercados, mas dificilmente algo poderá suceder que anule os efeitos das novas subidas nas taxas de juro dos bancos centrais das grandes potências económicas ocidentais.

Com o objectivo de conter a inflação, a Reserva Federal norte-americana deverá anunciar, segundo analistas económicos, que vai voltar a subir as taxas de juro no rasto dos dados mais recentes que apontam para uma crescente robustez económica da maior economia mundial.

A Reuters noticiou hoje que o índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 0,7% em Janeiro, uma subida importante depois de um decréscimo em Dezembro de 0,2%, havendo ainda melhorias substantivas no mercado laboral norte-americano.

Com estes dados positivos emitidos pela maior economia do mundo, o banco central norte-americano deverá subir as taxas de juro por receio de que surja um período robusto da procura e que isso leve a uma exponenciação da inflação.

Apesar desta quebra semanal de 2,5% no valor do barril de Brent, aquele que serve de referência para as ramas exportadas por Angola, tem sido um facto notável, como os analistas sublinham, que o barril se mantenha acima dos 80 USD perante ameaças sucessivas à procura, desde logo as pesadas sanções europeias à Rússia, um dos maiores produtores mundiais, por causa da guerra na Ucrânia, ou ainda a inflação e recessão que se transformaram em palavras rotineiras nas bocas dos economistas nos últimos 12 meses, devido, precisamente, ao início do conflito no leste europeu.

A ajudar o crude está, no entanto, as melhorias experienciadas pela economia chinesa, que é o maior importador de energia do mundo, especialmente desde que foi iniciado o processo paulatino de desmantelamento das medidas draconianas de contenção da pandemia da Covid-19.

Igualmente importante, como aponta a Agência Internacional de Energia (AIE) é a continuada atenção de proximidade que a OPEP+, a organização que junta a OPEP e a Rússia desde 2017 para manter os mercados equilibrados, tem imposto, com cortes ou aumento da produção em função dos indicadores de consumo globais, estando neste momento num período de enxaguamento nas bombas de extracção na casa dos 2 milhões de barris por dia...

Esta contenção na produção da OPEP+, segundo o ministro saudita da Energia, Abdulaziz bin Salman, devera manter-se até ao final do ano de forma a evitar surpresas desagradáveis para o "cartel" ao qual Angola pertence desde 2007.

E é assim que o barril chegou a esta manhã de sexta-feira, perto das 10:40, hora de Luanda, a valer 83, 72 USD, menos 1,71% que no fecho de quinta-feira, mas ainda a 27 de Janeiro, há cerca de duas semanas, valia quase 90 USD, num declínio consistente gerado pelas incertezas nas economias ocidentais mais importantes.

Entre estas pontuam as economias alemã e a norte-americana, por exemplo, com subidas robustas nas taxas de juro pelos bancos centrais dos dois "blocos", União Europeia e EUA, com o combate à inflação como objectivo maior destas medidas, pressionando o consumo como um camartelo para baixar os preços dos bens.

E quando o consumo desce, o valor do crude acompanha, sempre, embora a abertura da China nas medidas draconianas anti-Covid e uma perda de solidez do dólar norte-americano estejam a contrabalançar e proporcionar à matéria-prima um ligeiro alívio esta quinta-feira, 02, permitindo mesmo uma subida de, ao início da manhã, perto de 0,20% face ao fecho de quarta-feira.

A perda de valor do dólar dos EUA face às restantes principais moedas do cabaz internacional, o que gera sempre um efeito negativo nos mercados porque é ainda a moeda norte-americana a mais usada na compra e venda de energia e o seu custo depende em grande medida de a quanto os países compram o USD para adquirir o petróleo, também tem contribuído para este cenário.

Embora cada vez mais grandes economias, com a chinesa, indiana, russa ou mesmo saudita estejam a negociar os produtos energéticos nas suas respectivas moedas através de acordos bilaterais, o sobe e desce do dólar ainda é um dos factores que mais contribuem para o viço ou desviçamento dos mercados do crude.

Este cenário é especialmente importante para Angola porque, apesar da diminuição continuada da produção nacional, ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação a divulgação em Novembro de 2022 de um relatório da consultora Fitch Solutions, onde se antecipa uma redução da produção de petróleo na ordem dos 20% na próxima década, com origem no desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair.