Após um período de testes e perfuração na Bacia do Kwanza, a Sonangol acaba de divulgar que conseguiu encontrar quantidades importantes de petróleo numa perfuração denominada KON-11, no onshore da bacia terrestre do Kwanza.

Num comunicado enviado ao Novo Jornal, a petrolífera nacional explica que a sua Unidade de Exploração e Produção, através da perfuração do segundo poço de avaliação no Bloco 11 da bacia terrestre do Kwanza, denominado KON-11, confirmou a "existência de petróleo em quase toda a espessura do reservatório, aumentando significativamente o (seu) potencial".

Por estar ainda numa fase inicial, a Sonangol ainda não tem confirmada a capacidade de produção do KON-11, adiantando que esta "será verificada após a realização de testes a serem efectuados brevemente".

"O sucesso da perfuração do poço, baptizado Tobias 14, associado à também bem-sucedida operação no poço Tobias 13, catapultam a Sonangol, enquanto operadora, e os seus parceiros, Apex, Brite"s Oil, Grupo Simples, e Omega, para a reactivação da produção na bacia terrestre do Cuanza, prevista para o final do ano em curso", aponta o documento.

A pesquisa na Bacia do Kwanza está inactivada desde a década de 1990 mas, ao longo dos anos, foi sendo motivo de notícias sobre a sua eventual reactivação devido ao potencial de produção ali existentes, mas também por causa do impacto ambiental que pode ser desastroso para o ambiente se não foram tomadas as medidas mais apertadas para o evitar.