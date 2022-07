O projecto teve início em Junho de 2019 e contou com o suporte técnico da ENI, na supervisão da engenharia e construção.

Segundo pode ler-se num comunicado da Sonangol, "após a entrada em operação, para além de melhorar a qualidade da gasolina, o novo complexo vai permitir o aumento da capacidade de produção em quatro vezes mais".

"O complexo trará, igualmente, vários benefícios operacionais e ambientais, como o incremento da produção de gás butano, redução considerável de emissões gasosas pela utilização do hidrogénio produzido no novo complexo, para geração de energia eléctrica na central de ciclo combinado, geração de vapor nas fornalhas, entre outros ganhos", descreve ainda a Sonangol em comunicado.

A construção deste empreendimento está em linha com o objectivo de aumento da capacidade de refinação de Angola, que faz parte dos objectivos do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018 - 2022, em implementação pelo Executivo angolano, uma meta que pressupõe a conclusão dos três projectos de refinarias em curso, de Cabinda, Soyo e Lobito, e ainda a requalificação da actual refinaria de Luanda, construída em 1956 para uma capacidade máxima de 60 mil barris/dia mas que não tem ultrapassado os 30 mil nos últimos anos, em média.

O Presidente da República disse, em Maio, na abertura do 8º Congresso Africano de Petróleo e Gás, que decorreu na capital angolana, que a ideia subjacente a este desafio é levar a que, através da exportação de produtos refinados, especialmente combustíveis, o País possa substituir, precavendo o futuro, os resultados das suas exportações, até aqui dominadas pelo petróleo bruto, evoluindo de grande importador para exportador de refinados.

"Com vista a passar a ser não só exportador de petróleo bruto mas também de produtos refinados, o Executivo colocou entre as suas principais prioridades a construção das refinarias de Cabinda e do Soyo, a requalificação da refinaria de Luanda, todos projectos em curso, e o projecto maior da refinaria do Lobito, a iniciar tão cedo quanto possível, garantindo no conjunto a refinação de quase 400.000 barris de petróleo bruto dia no futuro", apontou.