As contas são fáceis de fazer. Na segunda-feira, o barril de Brent, a principal referência para as ramas exportadas por Angola, valia pouco menos de 80 USD, na terça-feira, fechou nos 75 e na manhã desta quarta-feira, 03, já estava, perto das 11:00 de Luanda, a perder mais dois dólares, para os 73,14 USD, uma derrapagem de 2,75% face ao anterior fecho.

Não são boas notícias para Angola, não só pela extrema relevância que o petróleo ainda tem para a sua economia, mas porque é claramente prenúncio de que algo de grave se passa na economia mundial e quando assim é, as petroeconomias são as que mais sofrem...

Por detrás desta derrocada nos mercados - no WTI de Nova Iorque passou mesmo para baixo da fasquia dos 70 USD por barril -, registando na terça-feira a mais acentuada queda num único dia desde Janeiro e estando já no valor mais baixo desde Março, onde esteve apenas por algumas horas abaixo de 74 USD, sendo que é preciso recuar até finais de 2021 para voltar a encontrar valores tão baixos, temos claramente os maus sinais que estão a ser projectados pela economia dos EUA.

Em primeira linha, a quase certa nova subida das taxas de juro pela Reserva Federal, o que diz aos mercados que a Administração Biden não está a conseguir controlar a inflação, mas logo a seguir, a mais recente queda com estrondo de um banco importante, o First Republic, que foi in extremis absorvido pela JG Morgan Chase de forma a evitar danos estruturais, o que diz de forma clara que, apesar das declarações do Presidente norte-americano a garantir a saúde da banca, esta está longe desse desenho feito por Joe Biden.

A Reuters sublinha a aproximação de nova subida da taxa de juro para o final do dia desta quarta-feira, 03, considerando que é mais um passo forçado na batalha de longa duração contra a inflação que teima a resistir aos antídotos.

Mas também as preocupações com a saúde da banca emerge neste contexto de pânico, embora ainda contido, mas já anunciado nas últimas semanas por dois dos mais destacados economistas mundiais, Jefrrey Sachs e Nouriel Roubini, que entendem que o sector bancário norte-americano dificilmente se salva de uma nova crise profunda.

E a realidade parece dar-lhes razão, desde que o mundo assistiu, há dois meses, em pânico, ao colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, e, agora o First Republic Bank, todos eles a carecerem de intervenção, através da regulação estatal ou de um gigante, como a JP Morgan Chase, neste último caso, para evitar uma contaminação grave de todo o sector, como sucedeu anteriormente com o gigante europeu Creditr Suisse, que teve de ser "acomodado" pela igualmente gigante UBS de forma a não colapsar e arrastar consigo a restante banca europeia e norte-americana.

A par deste cenário no sector bancário, que atravessa a pior crise desde o falhanço estrutural de 2008, e já com "bola vermelha" no canto do ecrã, está ainda a ser visto com preocupação o "filme" da recessão ao virar da esquina, como os analistas estão a prever para os EUA, a que se acrescentam dados negativos recentes do mercado laboral, em perda de postos de trabalho.

Mas as más notícias não se ficam por aqui: depois de um alívio após o fim das restrições pandémicas na China, o gigante asiático, a segunda maior economia mundial e o maior importador de crude do mundo, volta a dar sinais de enfraquecimento económico, nomeadamente na actividade fabril, ou manufacturação.

E se se sabe que se os EUA ou a China espirram, o mudo constipa-se, com os dois gigantes planetários a espirrar ao mesmo tempo, no resto do mundo, provavelmente, o problema já não se trata apenas com paracetamol, vai ser mesmo preciso recorrer a cudados profissionais.

Contas nacionais

A já referida recessão ao virar da esquina nos EUA, a crise no sector bancário, a desconfiança na Europa ocidental de que as coisas vão piorar devido à infindável e cansativa guerra na Ucrânia, e o impacto da esperada subida da taxa de juro pela FED para tentar esmagar a inflação, a que se juntam os dados magros da produção na China, estão a adensar ainda mais este cenário complexo para as contas angolanas.

E nem os cortes na produção de 1,16 milhões de barris por dia decididos pela OPEP+, que entram em vigor este mês, parecem estar a conseguir conter a depressão que está a abalroar os mercados.

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem da matéria-prima em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, este momento dos mercados é melindroso.

Com o barril a valer pouco mais de 73 USD, o Governo angolano está a perder a folga no que diz respeito às suas contas porque o OGE 2023 foi elaborado com o barril nos 75 USD.

O país ainda depende em grande medida do seu sector energético, considerando que o crude representa mais de 90% das suas exportações, perto de 30% do PIB (tem vindo a descer nos últimos anos o peso do sector) e mais de 50% das receitas fiscais do Estado, sendo certo que o sector do gás natural já é uma importante fonte de receitas, superando mesmo o diamantífero.

Aliás, o Governo de João Lourenço, que elaborou o seu OGE para 2023 com um preço de referência para o barril nos 75 USD, tem ainda como motivo de preocupação uma continuada redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.