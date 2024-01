Prejuízo da ENDE com vandalismo e roubo de equipamentos em 2023 ascendeu a mais de 400 mil milhões kz a que se somam 260 mil milhões de dívidas dos clientes

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) registou, em 2023, mais de 400 mil milhões de Kwanzas com as acções de vandalismo e furto de equipamentos da rede técnica de energia do País. A somar a estes prejuízos, contabilizam-se 260 mil milhões de kwanzas em dívidas de clientes.