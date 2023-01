A existência de dívidas fiscais, à Segurança Social, ou créditos malparados na central de risco do Banco Central e instituições financeiras, assim como a existência de processos judiciais com condenações, serão factores de exclusão para a candidatura aos Prémios Sirius, anunciou esta quinta-feira, em Luanda, o presidente da consultora Deloitte Angola, José António Barata.

O responsável falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa que serviu para lançar a 9ª edição dos Prémios Sirius, que retomam após dois anos de interregno devido à pandemia da Covid-19 e que visam distinguir a excelência, quem melhor faz e mais contribuiu para o desenvolvimento económico e social do País.

Segundo José Barata, para o feito foram criadas três novas categorias, a nível do capital humano, da sustentabilidade e também o melhor programa de desenvolvimento digital e tecnológico, aliadas às já existentes, nomeadamente o prémio empresa do ano do sector financeiro, empresa do ano do sector não financeiro, empreendedorismo, de responsabilidade social, de sustentabilidade e gestor do ano.

Outra inovação dos prémios Sirius será o alargamento do prémio a candidatos de todas as províncias de Angola, cujas candidaturas deverão ser enviadas através do endereço www.premiossirius.com, onde estão disponíveis o regulamento e as condições de elegibilidade aos prémios.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 13 de Fevereiro e a gala em que serão entregues os prémios aos vencedores está prevista para o dia 30 de Março, em Luanda.

O júri dos prémios é presidido pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, e integra José Octávio Van-Dúnem, Noelma Viegas d"Abreu, Francisco Queiróz, Paula Simons, Armando Manuel e Aia-Eza da Silva.

Durante a cerimónia de lançamento dos prémios Sirius, a primeira-dama da República destacou estes se assumem como um importante estímulo para que as organizações e os principais actores económicos e sociais queiram, ano após ano, fazer mais e melhor para a dinamização da economia nacional.

"Cabe aos prémios Sirius a missão de reconhecer as melhores práticas de gestão das organizações e distinguir a personalidades e projectos que permitiram que a economia nacional, mesmo perante os obstáculos, se mantivesse forte e competitiva", referiu Ana Dias Lourenço.

Disse ainda que "o desempenho das organizações angolanas, assim como os esforços dos investidores, gestores e empreendedores, têm sido peças determinantes para o sucesso e prosperidade da economia".