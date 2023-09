Na fazenda Lutete Kizenga, João Lourenço foi informado que, para a presente campanha agrícola, estão a ser preparados 485 hectares de terra para as famílias camponesas de Kizenga que vão ser assentadas no projecto e receber o financiamento do BDA e do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República presenciou o lançamento da sementeira, numa área de dois mil hectares, para a época agrícola 2023/2024, tendo como previsão de colheita de 11 mil toneladas de milho e três mil de soja.

"Na época agrícola 2022-2023 a fazenda colheu sete mil toneladas de milho e três mil de soja", informou o presidente do Conselho de Administração da Gesterra, Carlos Paim.

A fazenda Quizenga Lutete é um projecto agrícola do Executivo angolano voltado para a produção de milho e soja e formação profissional de jovens produtores.

Orçada em mais de 100 milhões de dólares norte-americanos, a iniciativa visa alavancar o sector agrícola do país, por via da cedência de terras, disponibilização taxada de máquinas, financiamentos e apoio institucional.

Em Malanje, João Lourenço, na quinta-feira, 07, vai dirigir uma reunião com o governo provincial para avaliação do estado geral da província.

A agenda de trabalho do Presidente da República prevê, igualmente, contacto directo com a actividade produtiva desenvolvida na região.

A província de Malanje é potencialmente agrícola e notabiliza-se na produção de mandioca, batata-doce, citrinos, eucaliptos, algodão, tabaco e cana-de-açúcar.