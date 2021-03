Esta cedência, após concurso, da exploração da antiga SATEC, foi realizada pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV) e as máquinas vão começar a fiar no segundo trimestre deste ano, estando prevista a criação de 2.000 empregos ao longo da vigência deste acordo.

A passagem da gestão, segundo uma nota do IGAPE, ocorreu na quarta-feira, nas instalações da fábrica, no município de Cambambe, comuna do Dondo, e contou com a presença de representantes do Conselho de Administração da BAOBAB Group, bem como representantes do IGAPE.

O presidente do conselho de administração do IGAPE, Patrício Vilar, citado neste comunicado do Instituto que dirige, sublinha que os resultados do PROPRIV "tem alcançado níveis satisfatórios" num contexto de procedimentos "abertos, transparentes e com a participação de investidores nacionais e estrangeiros".