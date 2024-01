Em despacho, o Chefe de Estado considera que esta obra "contribuirá significativamente para a melhoria dos serviços de saúde a nível nacional", ao aprovar dois acordos de financiamento.

Um dos acordos de financiamento a assinar é um crédito à exportação, com a instituição financeira Société Générale, no valor global de 63,9 milhões de euros, com cobertura da Agência de Crédito à Exportação Francesa «BPI France», para o pagamento de 85% do valor do contrato comercial. O segundo acordo é na modalidade de crédito comercial, também com a Société Générale, no valor global de 21 milhões de euros, para o financiamento do down payment, correspondente a 15% do contrato comercial, incluindo 100% da comissão de mitigação do risco e do prémio de seguro do BPI France.

Estes contratos serão assinados pela ministra das Finanças, Vera Daves, incumbida pelo Chefe de Estado, que considerou, em 2023, que a concretização deste contrato vai garantir "assistência médica especializada, através do diagnóstico e tratamento de patologias oculares às nossas populações, desiderato este que só se pode concretizar com a construção e apetrechamento do Instituto Oftalmológico de Luanda para a assistência e acompanhamento dos doentes em regime ambulatório provenientes ou não das distintas unidades hospitalares, bem como a formação de quadros superiores e médios no domínio da oftalmologia".