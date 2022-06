Directiva que entrou em vigor no dia 15 de Setembro do ano passado, «esbarra-se» com «intransigência» dos bancos comerciais que operam no mercado nacional. Economista defende melhoria da eficácia na organização logística das instituições bancárias. BNA mantém-se em silêncio sobre o assunto.

A pouco menos de três meses de completar um ano desde que foi elaborada a Directiva 09 do Banco Nacional de Angola (BNA), os bancos comerciais continuam a violar o dispositivo legal, uma vez que não cumprem o normativo, que, entre vários pontos, obriga essas entidades a assegurarem o abastecimento dos seus caixas automáticos, vulgarmente chamados multicaixas, com a disponibilidade de notas não inferior a 95% da sua capacidade, constatou a equipa do Novo Jornal numa ronda efectuada aos vários multicaixas.

O normativo exarado pelo Departamento de Sistema de Pagamentos (DSP) e Departamento de Conduta Financeira (DCF), no ano de 2021, concretamente aos 03 de Setembro, visa acabar com as enchentes nos ATM"s, num dos pontos determina que as notas de Kwanza devem estar nos multicaixas durante as horas normais de expediente, no período de 25 de cada mês até ao dia 05 do mês seguinte, inclusive aos sábados até ao meio-dia.

Todavia, como a equipa do NJ constatou, a medida do regulador financeiro está «ano-luz» de se efectivar, uma vez que, volvidos 9 meses, os bancos comerciais não demonstram desencadear esforços para que se atinja tal desiderato.

Do leque de 17 bancos comerciais por onde a nossa equipa de reportagem passou, nos dias 06 e 07 de Junho, totalizando 36 ATM, apenas um terço (12) dos caixas automáticos continham dinheiro, apenas 20 dispunham de papéis e 4 estavam temporariamente fora de serviço.