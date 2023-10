No global, a receita fiscal com o licenciamento de jogos aumentou 767%, saindo dos 4 milhões Kz no primeiro semestre do ano passado para 39 milhões Kz no mesmo período de 2023. Cobranças de taxas de supervisão e licença de jogo lideram encaixe da receita fiscal de 148 milhões Kz, contra os 33 milhões Kz alcançados no primeiro semestre de 2022, representando aumento de 343%.

Cálculos do Novo do Jornal, com base nos dados disponibilizados pelo Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ), mostram que o primeiro trimestre de 2023 foi o mais rentável em termos de arrecadação de receitas para o Estado com essa tipologia de impostos, sendo que houve um encaixe de perto 20 milhões Kz, traduzindo-se num aumento de 789% contra pouco menos de 2 milhões Kz alcançados no período homólogo do ano passado. Apesar de se verificar uma redução na arrecadação entre Abril e Junho do presente ano, o encaixe do Estado com o licenciamento de jogos nesses três meses esteve avaliado em 19 milhões Kz, representando um aumento de 322,3%, face ao segundo trimestre de 2022, quando entraram para os cofres públicos apenas 4,4 milhões Kz.

