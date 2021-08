A abertura das propostas dos candidatos à exploração e gestão dos quatro hotéis da rede Infotur, no Namibe, Huíla, Benguela e Cabinda que foram postos a concurso público, aberto por via do Despacho n.º 2178/21 de 7 de Junho, do Ministério das Finanças, vai acontecer no dia 23 de Agosto, às 10:30, de forma virtual, através da plataforma "ZOOM".

A informação foi avançada pela comissão de negociação para a privatização, na modalidade de cessão do direito de exploração e gestão das unidades hoteleiras da rede Infotur, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV).

Os candidatos e interessados em participar desta sessão poderão fazer a sua inscrição através do link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6i-1a23zTJeLOZaktntX9w.

O concurso público 04/2021, aberto por via do Despacho n.º 2178/21 de 7 de Junho, foi autorizado pelo Presidente da República em setembro de 2020 através do despacho 128/20.

Estas quatro unidades hoteleiras, do Instituto de Fomento Turístico (Infotur), foram "desenhadas" estrategicamente para a realização do CAN 2010, que teve lugar em Angola, mas a primeira das quatro, no Namibe, só foi inaugurada em 2013.

O projecto estava inicialmente orçado em 100 milhões de dólares norte-americanos e em 2014 foi colocada sob gestão da Sociedade de Promoção de Investimento Turísticos (SPIT), tendo, ao fim de quatro anos, em 2018, o Governo optado por rescindir o contrato, embora sob fortes criticas desta sociedade, que chegou mesmo a ameaçar o Executivo com um processo judicial.

Desta rede de hotéis fazem parte, no entanto, cinco hotéis, acrescentando o de Luanda, tendo cada uma delas custado cerca de 20 milhões USD, contando cada uma delas com 130 quartos.